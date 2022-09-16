"Вест Хэм" обыграл на выезде "Силькеборг"

"Вест Хэм" одержал вторую победу на групповом этапе Лиги Конференций, одолев на выезде "Силькеборг" со счетом 2:3.

Пропустив уже на пятой минуте, "молотобойцы" быстро освоились на искусственном поле в Дании и вскоре перевернули игру.



Голы Мануэля Ланини, Джанлуки Скамакки и Крейга Доусона позволили "Вест Хэму" уйти на перерыв с комфортным счетом.



Во втором тайме "Силькеборг" отыграл один гол, но победа от команды Дэвида Мойеса уже никуда не ускользнула.



Таким образом, набрав шесть очков в двух матчах, "Вест Хэм" стал единоличным лидером Группы B и в следующем туре сыграет с "Андерлехтом".



"Силькеборг" (Дания) — "Вест Хэм" (Англия) — 2:3 (1:3)



Голы: Куск 5, Тенгстедт 75 — Лансини 13 (пен), Скамакка 25, Доусон 38.



"Вест Хэм": Ареоля, Доусон, Керер, Крессуэлл, Цоуфал, Лансини (Ковентри 90), Райс (Соучек 63), Палмери, Пакета (Бенрахма 63), Скамакка (Боуэн 63), Корне (Форнальс 86).