Бен Фостер завершил игровую карьеру

Бывший голкипер "Уотфорда", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Бен Фостер объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

Фостер начинал свою карьеру в "Стоуке", за который, правда, не сыграл ни матча. С 2005 по 2010 год Бен числился на балансе у "Юнайтед", за это время завоевав два Кубка Лиги.



Затем в карьере Фостера были "Бирмингем" и "Вест Бромвич", а с 2018 года Бен выступал за "Уотфорд", куда в свое время "Юнайтед" дважды отправлял его в аренду.



Контракт Фостера, сыгравшего восемь матчей за сборную Англии, с "шершнями" истек в конце прошлого сезона, и Бен решил на этом остановиться.



Соответствующее заявление Фостер сделал на своем ютуб-канале, также поведав, что отклонил предложение "Ньюкасла".



"Я знал наверняка, что провел бы там удивительное время, парни были бы абсолютно великолепны, а ревущий стадион бодрил бы меня и все такое, но меня наполняло ощущение того, что я не хочу этого", — объяснил Фостер.