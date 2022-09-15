Энди Кэрролл вернулся в "Рединг"
Бывший нападающий "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Энди Кэрролл свободным агентом перешел в "Рединг".
Ранее в сентябре Кэрролла связывали с переходом в "Вулверхэмптон", однако "волки" предпочли 33-летнему англичанину Диего Косту.
Также у Кэрролла был экзотический вариант с "Трактором" из Ирана, однако это предложение уже отклонил сам Энди.
В итоге Кэрролл вернулся в "Рединг", где взял нетипичный для нападающего второй номер. Контракт Энди рассчитан до середины января.
Именно в "Рединге", который сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе, Кэрролл провел два месяца прошлого сезона, забив шесть голов в шести матчах.
15.09.2022 22:00
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уругвайский кэррол тоже через сезон куда-нибудь в Рединг отправится
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