Энди Кэрролл вернулся в "Рединг"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Энди Кэрролл свободным агентом перешел в "Рединг".

Ранее в сентябре Кэрролла связывали с переходом в "Вулверхэмптон", однако "волки" предпочли 33-летнему англичанину Диего Косту.



Также у Кэрролла был экзотический вариант с "Трактором" из Ирана, однако это предложение уже отклонил сам Энди.



В итоге Кэрролл вернулся в "Рединг", где взял нетипичный для нападающего второй номер. Контракт Энди рассчитан до середины января.



Именно в "Рединге", который сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе, Кэрролл провел два месяца прошлого сезона, забив шесть голов в шести матчах.