Джесси Марш дисквалифицирован на один матч
Главный тренер "Лидса" Джесси Марш был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10,000 фунтов за стычку с рефери.
Этот инцидент случился во втором тайме проигранного "Лидсом" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 3 сентября (5:2).
Тогда 48-летний американец стал ругаться с четвертым арбитром по поводу неназначенного пенальти в ворота соперника, получив от рефери Роберта Джонса красную карточку.
Отвечая на выдвинутые FA обвинения, Марш признал, что вел себя неподобающим образом и использовал нецензурную речь.
Поскольку в ближайший уикенд "Лидс" не играет, Джесси будет дисквалифицирован на домашний матч против "Астон Виллы" 2 октября.
15.09.2022 21:00
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