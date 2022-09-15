Джесси Марш дисквалифицирован на один матч

Главный тренер "Лидса" Джесси Марш был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10,000 фунтов за стычку с рефери.

Этот инцидент случился во втором тайме проигранного "Лидсом" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 3 сентября (5:2).



Тогда 48-летний американец стал ругаться с четвертым арбитром по поводу неназначенного пенальти в ворота соперника, получив от рефери Роберта Джонса красную карточку.



Отвечая на выдвинутые FA обвинения, Марш признал, что вел себя неподобающим образом и использовал нецензурную речь.



Поскольку в ближайший уикенд "Лидс" не играет, Джесси будет дисквалифицирован на домашний матч против "Астон Виллы" 2 октября.