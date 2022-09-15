Консорциум из США хочет купить "Борнмут" у Демина
Консорциум из США выразил заинтересованность к приобретению "Борнмута" у Максима Демина.
По информации Daily Mail, Демин всерьез размышляет о продаже "Борнмута". Российский бизнесмен с британским паспортом даже нанял американскую фирму Montminy & Co для поиска потенциальных покупателей.
И один претендент на покупку клуба с южного побережья Англии уже имеется. Речь идет о группе индивидуальных инвесторов во главе с бизнесменом из Лос-Анджелеса.
Этот консорциум уже имеет опыт инвестиций в американский спорт и теперь — по примеру многих своих соотечественников — хочет вложиться в клуб Премьер-Лиги.
Также сообщатся, что Демин оценивает "Борнмут" более чем в 150 миллионов фунтов.
15.09.2022 20:00
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А хули он вообще не под санкциями?
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