Консорциум из США хочет купить "Борнмут" у Демина

Консорциум из США выразил заинтересованность к приобретению "Борнмута" у Максима Демина.

По информации Daily Mail, Демин всерьез размышляет о продаже "Борнмута". Российский бизнесмен с британским паспортом даже нанял американскую фирму Montminy & Co для поиска потенциальных покупателей.



И один претендент на покупку клуба с южного побережья Англии уже имеется. Речь идет о группе индивидуальных инвесторов во главе с бизнесменом из Лос-Анджелеса.



Этот консорциум уже имеет опыт инвестиций в американский спорт и теперь — по примеру многих своих соотечественников — хочет вложиться в клуб Премьер-Лиги.



Также сообщатся, что Демин оценивает "Борнмут" более чем в 150 миллионов фунтов.