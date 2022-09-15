Де Хеа рассказал, что едва не перешел в "Уиган"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что в свое время едва не перешел в "Уиган".

31-летний Де Хеа выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году и сейчас является самым высокооплачиваемым голкипером в мире.



Однако судьба Давида могла сложиться иначе, если бы в возрасте 18 лет он отправился в "Уиган", тогда выступавший в Премьер-Лиге.



"То был сезон, когда я дебютировал за "Атлетико". Однако я был третьим голкипером и даже не рассматривался как претендент на место в команде, тренируясь и только".



"Тогда "Уиган" и обратился насчет меня, и я был очень, очень близок к переходу в "Уиган", — сообщил Де Хеа BT Sport.