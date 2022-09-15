Владельцам "Челси" не удалось купить "Сантос"
Американским владельцам "Челси" было отказано в покупке бразильского клуба "Сантос".
На текущей неделе Тодд Бели лично озвучил идею о создании сети клубов-сателлитов по всему миру, чтобы находить и воспитывать молодые таланты, в конечно счете поставляя кадры для "Челси".
Бели и партнеры уже ведут переговоры о покупке клуба в Португалии и ищут объект для инвестиций в Бельгии.
А Evening Standard утверждает, что владельцы "Челси" также предприняли попытку купить "Сантос", который привлек их своей знаменитой академией, воспитавшей Пеле и Неймара.
Получив отказ, сейчас "синие" изучают клубы поскромнее в Бразилии.
15.09.2022 16:00
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Видно сразу шо бизнесмен. На клуб ему будет пое6ать. В Португалии еще хотел приобрести клуб, какой то ненормальный.
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Да все понимают что он шизанутый долбаеб
По этому подальше держатся от него))
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