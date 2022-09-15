Владельцам "Челси" не удалось купить "Сантос"

Американским владельцам "Челси" было отказано в покупке бразильского клуба "Сантос".

На текущей неделе Тодд Бели лично озвучил идею о создании сети клубов-сателлитов по всему миру, чтобы находить и воспитывать молодые таланты, в конечно счете поставляя кадры для "Челси".



Бели и партнеры уже ведут переговоры о покупке клуба в Португалии и ищут объект для инвестиций в Бельгии.



А Evening Standard утверждает, что владельцы "Челси" также предприняли попытку купить "Сантос", который привлек их своей знаменитой академией, воспитавшей Пеле и Неймара.



Получив отказ, сейчас "синие" изучают клубы поскромнее в Бразилии.