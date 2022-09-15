Обамеянг высказался насчет увольнения Тухеля

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг пообещал "адаптироваться" после увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера "синих".

Персона Тухеля была ключевым фактором, почему перед закрытием летнего трансферного окна Обамеянг решился сменить "Барселону" на "Челси".



При своем бывшем наставнике по дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик успел сыграть только один матч за "синих", однако 33-летний габонец не собирается унывать.



"Каждый знает, какие у меня отношения с Томасом. Конечно, это грустно, когда кто-то уходит из клуба, тем более что я видел его только несколько дней. Но таков футбол, и когда ты играешь в футбол, то должен быстро адаптироваться, и в некоторые моменты сезона такое может происходить".



"Думаю, он был немного разочарован и опечален. Я постараюсь с ним поговорить как можно скорее", — цитирует Обамеянга Football.London.