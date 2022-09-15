Клопп не связывает слабый старт "Ливерпуля" с потерей Мане

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения, что слабый старт его команды в новом сезоне связан с потерей нападающего Садио Мане.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Мане, забившего 120 голов и отдавшего 48 результативных передач в 269 матчах за клуб, в "Баварию" за 35 миллионов фунтов.

С тех пор "красные" потеряли очки в четырех из шести матчей Премьер-Лиги и потерпели поражение 4:1 от "Наполи в Лиге Чемпионов, однако Клопп уверен, что уход Садио здесь не при чем.

"Садио — игрок мирового уровня. Всегда было понятно, что нам будет его не хватать. Но сейчас наша проблема не в этом. К сожалению, мы играли плохие матчи и с Садио. Не прямо уж плохие, но плохие", — сообщил Клопп TV2.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 14:00

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  1. gerrard08 15.09.2022 14:48 # gerrard08
    Только дауны по типу мерсона говорят об этом.
    Даже фактически:
    1. Диаз на позиции Мане щас мега хорош (не думаю что Садио был бы так же продуктивен)
    2. Мане в Баварии не то что бы прямо тащит щас.
    Весь пиздец у нас идет от центральной оси и импотенции крайних защей.

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  2. tursa 15.09.2022 14:13 # tursa
    и при садио проигрывали, и при садио не забивали, не пойму при чем тут он вообще, он же не главный защитник или полузащитник команды, тут вопросы к хендо и ввд

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