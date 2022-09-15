Клопп не связывает слабый старт "Ливерпуля" с потерей Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения, что слабый старт его команды в новом сезоне связан с потерей нападающего Садио Мане.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Мане, забившего 120 голов и отдавшего 48 результативных передач в 269 матчах за клуб, в "Баварию" за 35 миллионов фунтов.



С тех пор "красные" потеряли очки в четырех из шести матчей Премьер-Лиги и потерпели поражение 4:1 от "Наполи в Лиге Чемпионов, однако Клопп уверен, что уход Садио здесь не при чем.



"Садио — игрок мирового уровня. Всегда было понятно, что нам будет его не хватать. Но сейчас наша проблема не в этом. К сожалению, мы играли плохие матчи и с Садио. Не прямо уж плохие, но плохие", — сообщил Клопп TV2.