Клопп не связывает слабый старт "Ливерпуля" с потерей Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения, что слабый старт его команды в новом сезоне связан с потерей нападающего Садио Мане.
Минувшим летом "Ливерпуль" продал Мане, забившего 120 голов и отдавшего 48 результативных передач в 269 матчах за клуб, в "Баварию" за 35 миллионов фунтов.
С тех пор "красные" потеряли очки в четырех из шести матчей Премьер-Лиги и потерпели поражение 4:1 от "Наполи в Лиге Чемпионов, однако Клопп уверен, что уход Садио здесь не при чем.
"Садио — игрок мирового уровня. Всегда было понятно, что нам будет его не хватать. Но сейчас наша проблема не в этом. К сожалению, мы играли плохие матчи и с Садио. Не прямо уж плохие, но плохие", — сообщил Клопп TV2.
15.09.2022 14:00
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Только дауны по типу мерсона говорят об этом.
Даже фактически:
1. Диаз на позиции Мане щас мега хорош (не думаю что Садио был бы так же продуктивен)
2. Мане в Баварии не то что бы прямо тащит щас.
Весь пиздец у нас идет от центральной оси и импотенции крайних защей.
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и при садио проигрывали, и при садио не забивали, не пойму при чем тут он вообще, он же не главный защитник или полузащитник команды, тут вопросы к хендо и ввд
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