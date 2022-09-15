Тен Хаг хочет купить Облака

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении голкипера "Атлетико" Яна Облака.

Сейчас первым номером "Юнайтед" остается Давид Де Хеа, однако The Sun утверждает, что 31-летний испанец не смог убедить Тен Хага, и тот теперь хочет обзавестись другим голкипером.



В качестве своей приоритетной цели Тен Хаг рассматривает Облака, чей контракт с "Атлетико" истекает в конце этого сезона.



Ян, которым также интересуется ПСЖ, может быть доступен для трансфера по сниженной цене в январе или станет свободным агентом следующим летом, если так и не заключит новую сделку.



"Юнайтед" собирается поманить 29-летнего словенца увеличенной вдвое зарплатой — до 300,000 фунтов в неделю.