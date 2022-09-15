Тен Хаг хочет купить Облака

Ян Облак Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении голкипера "Атлетико" Яна Облака.

Сейчас первым номером "Юнайтед" остается Давид Де Хеа, однако The Sun утверждает, что 31-летний испанец не смог убедить Тен Хага, и тот теперь хочет обзавестись другим голкипером.

В качестве своей приоритетной цели Тен Хаг рассматривает Облака, чей контракт с "Атлетико" истекает в конце этого сезона.

Ян, которым также интересуется ПСЖ, может быть доступен для трансфера по сниженной цене в январе или станет свободным агентом следующим летом, если так и не заключит новую сделку.

"Юнайтед" собирается поманить 29-летнего словенца увеличенной вдвое зарплатой — до 300,000 фунтов в неделю.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Облак, слухи

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 13:00

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  1. largo-winch 15.09.2022 13:16 # largo-winch
    для МЮ всегда будет актуальна фраза "пенсионер, приехавший на заработки".

    ой не тот клуб мы называем пенсионерами, не тот...

    (ответить)

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