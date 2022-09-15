Венгер объяснил, почему не возвращается в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он до сих пор не вернулся в лондонский клуб.

Венгер расстался с "Арсеналом" не в лучших отношениях — уходу Арсена предшествовал массовые акции протеста фанатов "канониров".



Последнее время не утихают разговоры о том, что "Арсеналу" стоит наладить отношения с Венгером, предложив тому неигровую роль, однако Арсен предпочитает переживать за свой бывший клуб на расстоянии.



"Я отдельно от клуба с 2018 года. После 22 лет в качестве тренера я, возможно, достиг конца пути, и люди хотели перемен".



"Клуб избрал другое направление, и я могу это понять. Иногда тебе нужен совершенно новый персонал, и мое присутствие могло бы быть проблемой".



"Поэтому я оставался совершенно в стороне, чтобы дать клубу возможность перестроиться и создать новую связь с новым тренером. Поэтому я никогда не говорил об "Арсенале" и никогда не возвращался на "Эмирейтс" — я не хотел вредить клубу своим присутствием".



"Но я по-прежнему чувствую, что моя жизнь связана с "Арсеналом", поэтому сейчас я поддерживаю их по телевизору. Вдобавок я очень занят, путешествуя по миру ради ФИФА", — цитирует Венгера Football.London.