Венгер объяснил, почему не возвращается в "Арсенал"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он до сих пор не вернулся в лондонский клуб.

Венгер расстался с "Арсеналом" не в лучших отношениях — уходу Арсена предшествовал массовые акции протеста фанатов "канониров".

Последнее время не утихают разговоры о том, что "Арсеналу" стоит наладить отношения с Венгером, предложив тому неигровую роль, однако Арсен предпочитает переживать за свой бывший клуб на расстоянии.

"Я отдельно от клуба с 2018 года. После 22 лет в качестве тренера я, возможно, достиг конца пути, и люди хотели перемен".

"Клуб избрал другое направление, и я могу это понять. Иногда тебе нужен совершенно новый персонал, и мое присутствие могло бы быть проблемой".

"Поэтому я оставался совершенно в стороне, чтобы дать клубу возможность перестроиться и создать новую связь с новым тренером. Поэтому я никогда не говорил об "Арсенале" и никогда не возвращался на "Эмирейтс" — я не хотел вредить клубу своим присутствием".

"Но я по-прежнему чувствую, что моя жизнь связана с "Арсеналом", поэтому сейчас я поддерживаю их по телевизору. Вдобавок я очень занят, путешествуя по миру ради ФИФА", — цитирует Венгера Football.London.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 12:00

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  1. superglor 15.09.2022 13:05 # superglor
    Наконец-то заднеприводные поняли, насколько велик был Венгер и что он делал невозможное с теми составами сопляков, затаскивая их без денег в ЛЧ каждый год.

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  2. quavo 15.09.2022 12:02 # quavo
    Лоха- Арсенал

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