"Шахтер" отказался продать Мудрика в "Эвертон" за 26 млн. фунтов
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заявил, что в прошлом месяце его клуб отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) о покупке атакующего полузащитника Михаила Мудрика.
Свое предложение в 26 млн. фунтов "Эвертон" сделал ближе к закрытию летнего трансферного окна, а также свои запросы насчет Мудрика сделали "Арсенал" и "Брентфорд".
Все три клуба могут вернуться за Михаилом в январе, однако 21-летний украинец, забивший два гола и отдавший две результативные передачи в двух матчах Лиги Чемпионов этого сезона, будет стоить дорого.
"Мы получили предложение в 30 миллионов евро (от "Эвертона"). И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в столь сложные времена, это является посланием каждому о том, что он хочет продвинуться в Лиге Чемпионов и выиграть чемпионат".
"Мудрик — серьезный талант. Он лучший игрок в Европе на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса. Если кто-нибудь хочет купить Мудрика, они должны потратить много, много, много денег и проявить уважение к нашему клубу и нашему президенту", — сообщил Срна CBS Sports.
15.09.2022 11:00
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Все верно, Топчика заберем за 40!
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