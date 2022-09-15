Анонс матча "Шериф" — "Манчестер Юнайтед"

В четверг, 15 сентября, "Манчестер Юнайтед" проведет свой второй поединок на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ШЕРИФ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Онлайн-трансляция



Старт в Лиге Европы "Юнайтед" не удался — команда Эрика Тен Хага потерпела домашнее поражение 0:1 от "Реал Сосьедад" неделю назад, пропустив единственный гол после крайне спорного пенальти.



Этим поражением "красные дьяволы" подпортили впечатление о себе после серии из четырех побед кряду в Премьер-Лиге.



А вот "Шериф" в первом туре сокрушил кипрскую "Омонию" со счетом 0:3 и сейчас вместе с "Реал Сосьедад" лидирует в Группе E.



- Шериф" еще никогда не встречался с "Юнайтед" и прежде лишь однажды пересекался с английской командой в Лиге Европы, проиграв "Тоттенхэму" и дома, и на выезде на групповом этапе в сезоне 2013/14.



- "Юнайтед" впервые в своей истории сыграет с командой из Молдовы.



- "Шериф" не проиграл ни одного из пяти последних домашних матчей в Лиге Европы (3 победы, 2 ничьи).



- "Юнайтед" забивал в каждом из 15 последних выездных матчей в еврокубках — всего 28 голов. Бруну Фернандеш поучаствовал в 11 из этих 28.



- Тен Хаг как тренер проиграл только два из 20 своих выездных матчей в еврокубках (12 побед, 6 ничьих) — "Хетафе" в феврале 2020 и "Ливерпулю" в декабре 2020.



"Юнайтед" оставил дома лечиться Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля, Аарона Ван-Биссаку и Донни Ван де Бека, зато вернулся в строй Люк Шоу.