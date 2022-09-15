Гвардиола сравнил Холанда с Кройфом и Ибрагимовичем

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити " Хосеп Гвардиола сравнил своего нападающего Эрлинга Холанда с Йоханом Кройфом и Златаном Ибрагимовичем.

Накануне Холанд забил свой 13-й гол в этом сезоне, позволив "Сити" вырвать победу в концовке против дортмундской "Боруссии" со счетом 2:1.

Эрлинг отправил мяч в сетку стопой в эффектном прыжке, и Гвардиоле это кое-что напомнило.

"Возможно, знающие меня люди знают, какой влияние на мою жизнь оказал Йохан Кройф как личность, как наставник, и много лет назад он забил невероятный гол на "Ноу Камп" за "Барселону" против "Атлетико".

"Думаю, этот гол Эрлинга весьма, весьма похож. Я также вспоминаю своего дорогого друга Ибрагимовича, который обладает этой способностью задирать высоко ногу, и Эрлинг весьма похож на него в этом".

"Думаю, это у него он природы, он эластичен, он гибок, а вдобавок он обладает способностью находить мяч и отправлять его в сетку. Думаю, его мама и папа наделили его этой гибкостью", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Боруссия, Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1001

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  1. chr1s8rown 15.09.2022 09:47 # chr1s8rown
    шакал говорит про ибры

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  2. chelseaaaa 15.09.2022 09:26 # chelseaaaa
    Над Иброй постебал) Дорогой друг говорит) Братан)

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  3. mancityman 15.09.2022 09:11 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. true-manc 15.09.2022 09:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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