Гвардиола сравнил Холанда с Кройфом и Ибрагимовичем

Рулевой "Манчестер Сити " Хосеп Гвардиола сравнил своего нападающего Эрлинга Холанда с Йоханом Кройфом и Златаном Ибрагимовичем.

Накануне Холанд забил свой 13-й гол в этом сезоне, позволив "Сити" вырвать победу в концовке против дортмундской "Боруссии" со счетом 2:1.



Эрлинг отправил мяч в сетку стопой в эффектном прыжке, и Гвардиоле это кое-что напомнило.



"Возможно, знающие меня люди знают, какой влияние на мою жизнь оказал Йохан Кройф как личность, как наставник, и много лет назад он забил невероятный гол на "Ноу Камп" за "Барселону" против "Атлетико".



"Думаю, этот гол Эрлинга весьма, весьма похож. Я также вспоминаю своего дорогого друга Ибрагимовича, который обладает этой способностью задирать высоко ногу, и Эрлинг весьма похож на него в этом".



"Думаю, это у него он природы, он эластичен, он гибок, а вдобавок он обладает способностью находить мяч и отправлять его в сетку. Думаю, его мама и папа наделили его этой гибкостью", — цитирует Гвардиолу ESPN.