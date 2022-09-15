Тоуни может получить вызов в сборную Англии вместо Рэшфорда

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни может получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" на неопределенный срок потерял Маркуса Рэшфорда, который получил мышечную травму против "Арсенала" ранее в сентябре.



Травма Рэшфорда может открыть дверь в национальную команду для 26-летнего Тоуни, который в отличной форме начал новый сезон, забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Как отмечает The Guardian, в этом сезоне никто из английских игроков не забил в топ-5 европейских лиг голов больше, чем Тоуни, поэтому вызов Айвена в сборную выглядит вполне логичным шагом со стороны главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



Добавим, матчи против Италии и Германии будут последними для английской сборной перед стартом на ЧМ-2022 в Катаре в ноябре.