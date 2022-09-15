Поттер расстроен ничьей с "Ред Булл"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что был расстроен завершить свой дебютный матч на новом месте работы вничью.

Открыв счет усилиями Рахима Стерлинга в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Ред Булл", за 15 минут до конца "Челси" пропустил ответный гол и в итоге был вынужден довольствоваться ничьей — 1:1.



Это был дебют Поттера на тренерском мостике "синих". И хотя результат его не порадовал, самоотдачу своей новой команды Грэм оценил высоко.



"Я расстроен итоговым результатом. Думаю, парни выложились без остатка, я правда так думаю. Они хорошо атаковали".



"Нам слегка не хватало завершения. Их голкипер сделал ряд хороших сейвов. Мы много раз приближались к их штрафной. Рахим часто оказывался в ситуациях один на один, и это хорошо".



"Они заблокировали много наших ударов, и мы не всегда были хороши в завершении. Нам не нужно унывать. Мы показали отличную прилежность. Мы станем лучше".



"Все определяют детали. Парням тоже было непросто, учитывая смену тренера, но они хорошо восприняли наш приход. Думаю, настрой команды был удивительным", — сообщил Поттер BT Sport.