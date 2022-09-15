Премьер-Лига отложила матч "Арсенала" с "Сити", чтобы "канониры" сыграли с ПСВ

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Премьер-Лига согласилась отложить запланированный на 19 октября матч "Арсенала" против "Манчестер Сити", чтобы "канониры" смогли провести отложенную игру Лиги Европы против ПСВ.

Как известно, матч между "Арсеналом" и ПСВ должен был состояться сегодня, 15 сентября, однако УЕФА пришлось его отложить из-за дефицита полицейских сил в Лондоне.

Дело в том, что сейчас все силы столичной полиции брошены на подготовку к церемонии похорон королевы Елизаветы II в следующий понедельник.

Из-за отсутствия окон в календаре "Арсенал" был вынужден обратиться за помощью к Премьер-Лиге, чтобы не получить техническое поражение от ПСВ, и "канонирам" пошли на встречу.

В результате Премьер-Лига отложила матч "Арсенала" против "Сити", что позволит "канонирам" принять ПСВ в четверг, 19 октября. Новая дата поединка против "Сити" пока не определена.

Добавим, ранее Премьер-Лига полностью отложила 7-й тур из-за смерти Елизаветы II, а также три матча 8-го тура, который в урезанном виде будет сыгран в ближайший уикенд.


Метки Арсенал, Лига Европы, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 06:00

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  1. zany8 15.09.2022 06:47 # zany8
    Зачем изначально матч ле переносить? Челси и Сити сегодня принимали же в ЛЧ, куда все копы за один день испарились?

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  2. wengerrrro 15.09.2022 06:29 # wengerrrro
    матч каждые 3 дня с играющими 17 игроками))

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