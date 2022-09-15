"Челси" не удержал победу против "Ред Булл"

В своем дебютном матче в качестве главного тренера "Челси" Грэм Поттер был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Ред Булл" — 1:1.

По сравнению с выездом в Загреб в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Марк Кукурелья, Тиаго Силва и Жоржиньо появились вместо Бена Чилуэлла, Весле Фофана и Калиду Кулибали.



В первом тайме "Челси" почти втрое превзошел своего соперника по владению мячом и нанес девять ударов, но в створ не попал ни разу.



Пожалуй, ближе всех к голу до перерыва у хозяев был Мейсон Маунт, который на 40-й минуте пробил с подступов к штрафной по отскочившему мячу — рядом со штангой!



"Ред Булл" провел первый тайм в глухой обороне, но все же однажды потревожил Кепу, который совершил сейв после удара Беньямина Шешко.



Зато второй тайм начался с гола. Маунт прострелил с правого фланга, мяч прошел через нескольких игроков до Рахима Стерлинга, который остановил снаряд и вторым касанием нанес обводящий удар — 1:0.



Далее "Челси" довольно неторопливо искал второй гол, но на 75-й минуте нарвался на быструю контратаку. Джуниор Адаму прострелил с правого фланга, а Ноа Окафор пробил из центра штрафной с касанием мяча от Аспиликуэты — 1:1.



Дожать своего соперника в остатке матча хозяевам не удалось, да и реальных моментов вырвать победу у них не было.



"Челси" оказался уязвим в обороне, а атакам "синих" не хватало остроты. Одним словом, с приходом Поттера пока ничего не изменилось.



"Челси" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 1:1 (0:0)



Голы: Стерлинг 48 — Окафор 75.



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зийеш 82), Силва, Кукурелья, Маунт, Ковачич (Галлахер 81), Жоржиньо, Стерлинг (Пулишич 84), Обамеянг (Бройя 66), Хаверц (Лофтус-Чик 66).



"Ред Булл": Кен, Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат 45), Ульмер, Сучич (Камери 70), Павлович, Дедич, Окафор (Койта 85), Бернардо, Шешко (Адаму 70).



Предупреждения: Джеймс — Павлович, Ульмер, Капальдо, Адаму.