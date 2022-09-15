"Челси" не удержал победу против "Ред Булл"

Рахим Стерлинг В своем дебютном матче в качестве главного тренера "Челси" Грэм Поттер был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Ред Булл" — 1:1.

По сравнению с выездом в Загреб в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Марк Кукурелья, Тиаго Силва и Жоржиньо появились вместо Бена Чилуэлла, Весле Фофана и Калиду Кулибали.

В первом тайме "Челси" почти втрое превзошел своего соперника по владению мячом и нанес девять ударов, но в створ не попал ни разу.

Пожалуй, ближе всех к голу до перерыва у хозяев был Мейсон Маунт, который на 40-й минуте пробил с подступов к штрафной по отскочившему мячу — рядом со штангой!

"Ред Булл" провел первый тайм в глухой обороне, но все же однажды потревожил Кепу, который совершил сейв после удара Беньямина Шешко.

Зато второй тайм начался с гола. Маунт прострелил с правого фланга, мяч прошел через нескольких игроков до Рахима Стерлинга, который остановил снаряд и вторым касанием нанес обводящий удар — 1:0.

Далее "Челси" довольно неторопливо искал второй гол, но на 75-й минуте нарвался на быструю контратаку. Джуниор Адаму прострелил с правого фланга, а Ноа Окафор пробил из центра штрафной с касанием мяча от Аспиликуэты — 1:1.

Дожать своего соперника в остатке матча хозяевам не удалось, да и реальных моментов вырвать победу у них не было.

"Челси" оказался уязвим в обороне, а атакам "синих" не хватало остроты. Одним словом, с приходом Поттера пока ничего не изменилось.

"Челси" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 1:1 (0:0)

Голы: Стерлинг 48 — Окафор 75.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зийеш 82), Силва, Кукурелья, Маунт, Ковачич (Галлахер 81), Жоржиньо, Стерлинг (Пулишич 84), Обамеянг (Бройя 66), Хаверц (Лофтус-Чик 66).

"Ред Булл": Кен, Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат 45), Ульмер, Сучич (Камери 70), Павлович, Дедич, Окафор (Койта 85), Бернардо, Шешко (Адаму 70).

Предупреждения: Джеймс — Павлович, Ульмер, Капальдо, Адаму.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Ред Булл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 00:05

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  1. jirrort 15.09.2022 01:21 # jirrort
    Чем дальше уезжаешь, тем больше о тебе забывают.


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  2. hammersmith 15.09.2022 01:20 # hammersmith
    "На языке густо, а на деле пусто"

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  3. jirrort 15.09.2022 01:19 # jirrort
    У перца хоть мелкие зёрнышки, да весьма острые.


    (с) Тимати

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  4. jirrort 15.09.2022 01:18 # jirrort
    Там где нет огня, дым не поднимается.


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  5. jirrort 15.09.2022 01:16 # jirrort
    Обезьяна и та с дерева падает.


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  6. jirrort 15.09.2022 01:16 # jirrort
    Ожидание всегда долго.


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  7. hammersmith 15.09.2022 01:13 # hammersmith
    ХУЕСОССИ С ПОБЕДОЙ

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  8. jirrort 15.09.2022 01:12 # jirrort
    Колос зреет – голову клонит; человек богатеет – голову задирает.


    (с) Андрей Данилко

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  9. jirrort 15.09.2022 01:08 # jirrort
    Голому терять нечего.


    (с) Виталий Кличко

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  10. jirrort 15.09.2022 01:06 # jirrort
    Нужен был — тигром сделали, нужда прошла — в мышь превратили.


    (с) Юрий Дудь

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  11. jirrort 15.09.2022 01:05 # jirrort
    Когда насилие приходит во двор — справедливость уходит.


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  12. jirrort 15.09.2022 01:01 # jirrort
    И круглое яйцо можно обрезать так, что оно станет квадратным.


    (с) Богдан Титомир

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  13. jirrort 15.09.2022 01:00 # jirrort
    Я человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу быть умным вождем.


    (с) Алексей Панин

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  14. jirrort 15.09.2022 00:58 # jirrort
    Вода — это самое мягкое и слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и нет ей на свете равного.


    (с) Денис Устименко

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  15. jirrort 15.09.2022 00:55 # jirrort
    Кто, имея знания, делает вид, что не знает, тот выше всех. Кто, не имея знаний, делает вид, что знает, тот болен.


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  16. pian 15.09.2022 00:54 # pian
    Похоже Поттер не сильный мотиватор, обычно первый матч с новым коучем на зубах надо выигрывать. Харизмы ему не хватает совсем. Старались, но без огня. Видимо, сезон завалят. Жаль.

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  17. jirrort 15.09.2022 00:53 # jirrort
    Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого.


    (с) Тимур Батрудинов

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  18. narcot 15.09.2022 00:48 # narcot
    Украина использует негуманные способы ведения войны, разбрасывают везде пустые бутылки, солдаты РФ садясь на них становятся беззащитными и погибают. Куда смотрит общество защиты животных?!

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  19. felix-the-cat 15.09.2022 00:48 # felix-the-cat
    Бля оказывается членси последнее место в группе с Динамо загреб зальцбургом и Миланом)) ахахаахахахаха

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  20. jirrort 15.09.2022 00:43 # jirrort
    Я изменил своё мнение насчёт Поттеряна, братишки. Изначально я скептически относился к этому назначению,думал что не потянет. Но сегодня я увидел в нём задатки великого тренера революционера, который покорит все вершины,если довериться ему,а Боэлян доверится,не зря он этому гению сразу 5 летний контракт вручил. Не за горами тот день, когда ЧЕЛСИ и ПОТТЕРЯН адаптируются друг к другу и станут единым целым ,и как только это произойдет,лучше вам всем прятаться под шконарями, потому что гегемония будет страшная.

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