"Челси" не удержал победу против "Ред Булл"
В своем дебютном матче в качестве главного тренера "Челси" Грэм Поттер был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Ред Булл" — 1:1.
По сравнению с выездом в Загреб в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Марк Кукурелья, Тиаго Силва и Жоржиньо появились вместо Бена Чилуэлла, Весле Фофана и Калиду Кулибали.
В первом тайме "Челси" почти втрое превзошел своего соперника по владению мячом и нанес девять ударов, но в створ не попал ни разу.
Пожалуй, ближе всех к голу до перерыва у хозяев был Мейсон Маунт, который на 40-й минуте пробил с подступов к штрафной по отскочившему мячу — рядом со штангой!
"Ред Булл" провел первый тайм в глухой обороне, но все же однажды потревожил Кепу, который совершил сейв после удара Беньямина Шешко.
Зато второй тайм начался с гола. Маунт прострелил с правого фланга, мяч прошел через нескольких игроков до Рахима Стерлинга, который остановил снаряд и вторым касанием нанес обводящий удар — 1:0.
Далее "Челси" довольно неторопливо искал второй гол, но на 75-й минуте нарвался на быструю контратаку. Джуниор Адаму прострелил с правого фланга, а Ноа Окафор пробил из центра штрафной с касанием мяча от Аспиликуэты — 1:1.
Дожать своего соперника в остатке матча хозяевам не удалось, да и реальных моментов вырвать победу у них не было.
"Челси" оказался уязвим в обороне, а атакам "синих" не хватало остроты. Одним словом, с приходом Поттера пока ничего не изменилось.
"Челси" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 1:1 (0:0)
Голы: Стерлинг 48 — Окафор 75.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зийеш 82), Силва, Кукурелья, Маунт, Ковачич (Галлахер 81), Жоржиньо, Стерлинг (Пулишич 84), Обамеянг (Бройя 66), Хаверц (Лофтус-Чик 66).
"Ред Булл": Кен, Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат 45), Ульмер, Сучич (Камери 70), Павлович, Дедич, Окафор (Койта 85), Бернардо, Шешко (Адаму 70).
Предупреждения: Джеймс — Павлович, Ульмер, Капальдо, Адаму.
15.09.2022 00:05
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Похоже Поттер не сильный мотиватор, обычно первый матч с новым коучем на зубах надо выигрывать. Харизмы ему не хватает совсем. Старались, но без огня. Видимо, сезон завалят. Жаль.
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Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого.
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Бля оказывается членси последнее место в группе с Динамо загреб зальцбургом и Миланом)) ахахаахахахаха
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Я изменил своё мнение насчёт Поттеряна, братишки. Изначально я скептически относился к этому назначению,думал что не потянет. Но сегодня я увидел в нём задатки великого тренера революционера, который покорит все вершины,если довериться ему,а Боэлян доверится,не зря он этому гению сразу 5 летний контракт вручил. Не за горами тот день, когда ЧЕЛСИ и ПОТТЕРЯН адаптируются друг к другу и станут единым целым ,и как только это произойдет,лучше вам всем прятаться под шконарями, потому что гегемония будет страшная.
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