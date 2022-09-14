"Сити" вырвал победу у "Боруссии" благодаря голу Холанда

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд принес "Манчестер Сити" волевую победу над своей бывшей командой дортмундской "Боруссией" — 2:1.

Относительно победы 4:0 над "Севильей" в стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, заменив Рубена Диаша, Серхио Гомеша, Бернарду Силву и Фила Фодена.

Тактика "Боруссии" на первый тайм оказалась вполне рабочей. Гости действовали от обороны, но были компактны, изолировав Эрлинга Холанда и не позволяя Кевину Де Брюйне демонстрировать свои диспетчерские навык.

Кроме того, "Боруссия" изредка контратаковала, и именно дортмундцы нанесли единственный удар в створ до перерыва, размяв Эдерсона.

С началом второго тайма гости осмелели — настолько, что на 56-й минуте открыли счет. Марко Ройс, находясь на левом краю штрафной, пробил с подъема, а Джуд Беллингем ловко подставил свою голову — 0:1.

Такой счет не устраивал "горожан", которые взяли "Боруссию" в тиски, однако Матс Хуммельс с Никласом Зюле сражались как львы в своей штрафной.

Впрочем, "Сити" и не потребовалось проникать в чужую штрафную, чтобы сравнять счет. На 80-й минуте Стоунс нанес дальний удар, и мяч полетел по неожиданной для голкипера траектории — 1:1.

Прошло еще четыре минуты, и Жоау Канселу вырезал передачу внешней стороной стопы к дальней штанге, где Холанд в высоком прыжке шипами направил мяч в ворота — 2:1.

"Боруссия" оказалась крепким орешком, однако сил на весь матч гостям не хватило. В концовке "Сити" все же дожал уставшего соперника.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:1 (0:0)

Голы: Стоунс 80, Холанд 84 — Беллингем 56.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне, Гюдноган (Силва 58), Махрез (Альварес 58), Холанд (Филлипс 90), Грилиш (Фоден 58).

"Боруссия Дортмунд": Майер, Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье, Беллингем, Джан, Озджан (Адейеми 88), Рейна (Мален 62), Модест (Шлоттербек 78), Ройс (Мукоко 88).

Предупреждения: Родри, Фоден — Мален, Озджан, Менье.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 23:55

Количество просмотров Просмотров: 972

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Последние комментарии:




  1. mancityman 15.09.2022 00:09 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. mc-od 15.09.2022 00:07 # mc-od
    КОРОЛИ!!!

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  3. b84 15.09.2022 00:07 # b84
    а это - не опасная игра?

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  4. v-0987654321 15.09.2022 00:04 # v-0987654321
    Где сортирная ветка?
    Хочу насрать пенсам на ротан

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  5. lahmatyj 15.09.2022 00:03 # lahmatyj
    Показали, что есть характер. В отличии от защеканси.

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  6. superperez101 15.09.2022 00:03 # superperez101
    а ведь это только начало
    не успел прийти новый владелец залупси и делают сосалси по всем фронтам
    тухель еще потом с каким-нибудь реалом приедет и нагнет эту синюю помойку, как в свое время Маур с Интером

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  7. jirrort 15.09.2022 00:01 # jirrort
    Холландозависимость сыграет с ними злую шутку.

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  8. true-manc 15.09.2022 00:00 # true-manc
    Беллингема следующим летом за любые деньги берём в Сити, братишки, согласны

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  9. kukuruzzo 15.09.2022 00:00 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  10. superperez101 15.09.2022 00:00 # superperez101
    членси
    залупенси
    из лиги чемпионов вылеталси

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  11. closer 15.09.2022 00:00 # closer
    зашла ставка.на семки должно хватить.

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  12. yela 15.09.2022 00:00 # yela
    Бля, какая-то шпала-ямакаси

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  13. true-manc 15.09.2022 00:00 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  14. high-malvern 14.09.2022 23:59 # high-malvern
    Как я и предсказывал изи победа Сити. Беллингем доказал что достоин играть за КОРОЛЕЙ!

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  15. superperez101 14.09.2022 23:59 # superperez101
    чччлллееенннссссииии

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  16. ian 14.09.2022 23:59 # ian
    Сити - команда одного игрока)

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  17. thegodfather 14.09.2022 23:59 # thegodfather
    бля кому не покуй, там императорси мчит за 3ей победой в Лиге ЕВРОПЫ!!!

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  18. ataman 14.09.2022 23:59 # ataman
    че там Холланд говорят читерский гол забил) красава бля

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  19. liverputin 14.09.2022 23:59 # liverputin
    КОРОЛИ!!!

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