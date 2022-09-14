"Сити" вырвал победу у "Боруссии" благодаря голу Холанда
Эрлинг Холанд принес "Манчестер Сити" волевую победу над своей бывшей командой дортмундской "Боруссией" — 2:1.
Относительно победы 4:0 над "Севильей" в стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, заменив Рубена Диаша, Серхио Гомеша, Бернарду Силву и Фила Фодена.
Тактика "Боруссии" на первый тайм оказалась вполне рабочей. Гости действовали от обороны, но были компактны, изолировав Эрлинга Холанда и не позволяя Кевину Де Брюйне демонстрировать свои диспетчерские навык.
Кроме того, "Боруссия" изредка контратаковала, и именно дортмундцы нанесли единственный удар в створ до перерыва, размяв Эдерсона.
С началом второго тайма гости осмелели — настолько, что на 56-й минуте открыли счет. Марко Ройс, находясь на левом краю штрафной, пробил с подъема, а Джуд Беллингем ловко подставил свою голову — 0:1.
Такой счет не устраивал "горожан", которые взяли "Боруссию" в тиски, однако Матс Хуммельс с Никласом Зюле сражались как львы в своей штрафной.
Впрочем, "Сити" и не потребовалось проникать в чужую штрафную, чтобы сравнять счет. На 80-й минуте Стоунс нанес дальний удар, и мяч полетел по неожиданной для голкипера траектории — 1:1.
Прошло еще четыре минуты, и Жоау Канселу вырезал передачу внешней стороной стопы к дальней штанге, где Холанд в высоком прыжке шипами направил мяч в ворота — 2:1.
"Боруссия" оказалась крепким орешком, однако сил на весь матч гостям не хватило. В концовке "Сити" все же дожал уставшего соперника.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:1 (0:0)
Голы: Стоунс 80, Холанд 84 — Беллингем 56.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне, Гюдноган (Силва 58), Махрез (Альварес 58), Холанд (Филлипс 90), Грилиш (Фоден 58).
"Боруссия Дортмунд": Майер, Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье, Беллингем, Джан, Озджан (Адейеми 88), Рейна (Мален 62), Модест (Шлоттербек 78), Ройс (Мукоко 88).
Предупреждения: Родри, Фоден — Мален, Озджан, Менье.
14.09.2022 23:55
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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а это - не опасная игра?
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Где сортирная ветка?
Хочу насрать пенсам на ротан
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Показали, что есть характер. В отличии от защеканси.
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а ведь это только начало
не успел прийти новый владелец залупси и делают сосалси по всем фронтам
тухель еще потом с каким-нибудь реалом приедет и нагнет эту синюю помойку, как в свое время Маур с Интером
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Холландозависимость сыграет с ними злую шутку.
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Беллингема следующим летом за любые деньги берём в Сити, братишки, согласны
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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членси
залупенси
из лиги чемпионов вылеталси
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зашла ставка.на семки должно хватить.
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Бля, какая-то шпала-ямакаси
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КОРОЛИ!!!
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Как я и предсказывал изи победа Сити. Беллингем доказал что достоин играть за КОРОЛЕЙ!
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чччлллееенннссссииии
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Сити - команда одного игрока)
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бля кому не покуй, там императорси мчит за 3ей победой в Лиге ЕВРОПЫ!!!
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че там Холланд говорят читерский гол забил) красава бля
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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