"Сити" вырвал победу у "Боруссии" благодаря голу Холанда

Эрлинг Холанд принес "Манчестер Сити" волевую победу над своей бывшей командой дортмундской "Боруссией" — 2:1.

Относительно победы 4:0 над "Севильей" в стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, заменив Рубена Диаша, Серхио Гомеша, Бернарду Силву и Фила Фодена.



Тактика "Боруссии" на первый тайм оказалась вполне рабочей. Гости действовали от обороны, но были компактны, изолировав Эрлинга Холанда и не позволяя Кевину Де Брюйне демонстрировать свои диспетчерские навык.



Кроме того, "Боруссия" изредка контратаковала, и именно дортмундцы нанесли единственный удар в створ до перерыва, размяв Эдерсона.



С началом второго тайма гости осмелели — настолько, что на 56-й минуте открыли счет. Марко Ройс, находясь на левом краю штрафной, пробил с подъема, а Джуд Беллингем ловко подставил свою голову — 0:1.



Такой счет не устраивал "горожан", которые взяли "Боруссию" в тиски, однако Матс Хуммельс с Никласом Зюле сражались как львы в своей штрафной.



Впрочем, "Сити" и не потребовалось проникать в чужую штрафную, чтобы сравнять счет. На 80-й минуте Стоунс нанес дальний удар, и мяч полетел по неожиданной для голкипера траектории — 1:1.



Прошло еще четыре минуты, и Жоау Канселу вырезал передачу внешней стороной стопы к дальней штанге, где Холанд в высоком прыжке шипами направил мяч в ворота — 2:1.



"Боруссия" оказалась крепким орешком, однако сил на весь матч гостям не хватило. В концовке "Сити" все же дожал уставшего соперника.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:1 (0:0)



Голы: Стоунс 80, Холанд 84 — Беллингем 56.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне, Гюдноган (Силва 58), Махрез (Альварес 58), Холанд (Филлипс 90), Грилиш (Фоден 58).



"Боруссия Дортмунд": Майер, Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье, Беллингем, Джан, Озджан (Адейеми 88), Рейна (Мален 62), Модест (Шлоттербек 78), Ройс (Мукоко 88).



Предупреждения: Родри, Фоден — Мален, Озджан, Менье.