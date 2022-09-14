Ван Дейк: "Я могу играть гораздо лучше"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что его игра в этом сезоне оставляет желать лучшего.

Провалив матч против "Наполи" на прошлой неделе, накануне вечером Ван Дейк помог "Ливерпулю" реабилитироваться за то поражение 4:1 с помощью победы 2:1 над "Аяксом".



Виргил считает эту победу "хорошим шагом", но все равно видит недочеты в своей игре и в игре всей команды.



"Я могу играть гораздо лучше, и я думаю, эта победа — хороший шаг в правильном направлении. Если мы выступаем хорошо, меня хвалят, а если нет, то — нет. Я я по-прежнему думаю, что должен прибавить, и это нормально. Это можно сделать, только играя матчи, учась на ошибках, не отвлекаясь на посторонний шум и слушая только близких тебе людей".



"Я знаю, что могу играть лучше, как и все мы. Это факт. Мне очень больно, когда мы пропускаем голы и не сохраняем свои ворота на замке. Я чувствую ответственность, но это хорошая вещь. Я хочу преобразить этот сезон — не ради себя, а ради всех нас, кто связан с клубом. Мы хотим выступать как можно лучше", — цитирует Ван Дейка The Independent.