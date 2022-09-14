Тен Хаг подтвердил потерю Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Маркус Рэшфорд выбыл из строя с травмой мышечного характера.

Рэшфорд не был замечен на заключительной тренировке "Юнайтед" перед матчем Лиги Европы против "Шерифа" и не полетел с командой в Кишенев.



Тем не менее, Маркус должен вскоре вернуться и все еще может получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций позже в сентябре.



"Он вне игры. Это следствие матча против "Арсенала". У него мышечная травма".



"Нет, я не думаю, что он будет слишком долго отсутствовать, но я не могу сказать, сколько точно. Травма не так уж серьезна, и мы ожидаем, что он довольно скоро вернется".



"Вполне очевидно, что он может поехать в сборную, да, уверен в этом. Он продемонстрировал огромный потенциал и мастерство", — цитирует Тен Хага ESPN.