Тодд Бели обсуждает покупку клуба из Португалии
Владелец "Челси" Тодд Бели ведет переговоры о покупке клуба из Португалии.
Накануне Бели лично подтвердил, что собирается создать сеть дочерних клубов, которые будут находить и воспитывать молодые таланты, в конечном счете питая "Челси".
В качестве идеального места для развития молодых игроков американский бизнесмен определил Португалию, сообщает The Telegraph.
За содействием Бели обратился к влиятельному агенту Жорже Мендешу, который обладает большими связями у себя на родине и с которым Тодд обсуждал покупку нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом.
Сообщается, что посредники, представляющие интересы "Челси", также подыскивают для Бели клуб в Бельгии.
14.09.2022 21:00
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и потом продавать их по 100 лямов за нонеймов
бизнес кар
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