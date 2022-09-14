Тодд Бели обсуждает покупку клуба из Португалии

Тодд Бели Владелец "Челси" Тодд Бели ведет переговоры о покупке клуба из Португалии.

Накануне Бели лично подтвердил, что собирается создать сеть дочерних клубов, которые будут находить и воспитывать молодые таланты, в конечном счете питая "Челси".

В качестве идеального места для развития молодых игроков американский бизнесмен определил Португалию, сообщает The Telegraph.

За содействием Бели обратился к влиятельному агенту Жорже Мендешу, который обладает большими связями у себя на родине и с которым Тодд обсуждал покупку нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом.

Сообщается, что посредники, представляющие интересы "Челси", также подыскивают для Бели клуб в Бельгии.


Метки Бели, Мендеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 14.09.2022 21:51 # ataman
    и потом продавать их по 100 лямов за нонеймов
    бизнес кар

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  2. meshuggah 14.09.2022 21:10 # meshuggah
    Норм империю выстраиват

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