Тодд Бели обсуждает покупку клуба из Португалии

Владелец "Челси" Тодд Бели ведет переговоры о покупке клуба из Португалии.

Накануне Бели лично подтвердил, что собирается создать сеть дочерних клубов, которые будут находить и воспитывать молодые таланты, в конечном счете питая "Челси".



В качестве идеального места для развития молодых игроков американский бизнесмен определил Португалию, сообщает The Telegraph.



За содействием Бели обратился к влиятельному агенту Жорже Мендешу, который обладает большими связями у себя на родине и с которым Тодд обсуждал покупку нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом.



Сообщается, что посредники, представляющие интересы "Челси", также подыскивают для Бели клуб в Бельгии.