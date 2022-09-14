Ройс: "Как остановить Холанда? Хороший вопрос"

Атакующий полузащитник дортмунской "Боруссии" Марко Ройс рассказал, как его команда собирается останавливать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В среду вечером Холанд, забивший 12 голов в семи матчах за "Сити", встретится со своей бывшей командой, которая пожалует на "Этихад" в рамках Лиги Чемпионов.



Ройс восхищается тем, как Холанд выступает за свой новый клуб, и признает, что сдержать Эрлинга будет непросто.



"Это просто сенсационно, как он выступает в Манчестере в данный момент. Ему помогает, что у него не самые плохие партнеры по команде!"



"Как его остановить? Хороший вопрос. Сделать это непросто. Один из ключей — слишком не опаздывать со своими решениями и предвидеть то, что произойдет. Чтобы как можно лучше сдерживать его на протяжении 90 минут, нужно оставаться вблизи него".



"А затем лишь остается надеяться, что это не будет его лучший день", — сообщил Ройс The Guardian.