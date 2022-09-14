Венгер считает, что "Арсенал" может побороться за титул

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" могут побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

По мнению Венгера, в этом сезоне в Премьер-Лиге нет явного фаворита, и это дает шанс "Арсеналу", который хорошо поработал на трансферном рынке минувшим летом, побороться за попадание в топ-4, если не за титул.

"Я бы сказал, что они движутся в правильном направлении. Я искренне думаю, что в их команде нет слабого места. У них молодые, многообещающие игроки, и они совершили хорошие приобретения в этом году".

"В этом сезоне нет команды, которая бы совершенно доминировала над остальными, и у "Арсенала" есть потенциал, чтобы побороться за высокие места".

"Мы привыкли быть в топ-4, так почему бы не сделать это снова? Нельзя даже исключать, что они смогут побороться за титул, и я надеюсь, так и будет", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. askarko 14.09.2022 17:24 # askarko
    а вы знали что венгер хотел купить эрлинга холанда,когда еще его отец играл в мансити?

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  2. chelsea88 14.09.2022 17:17 # chelsea88
    Снова ссыт в ушам гейгуннерам)

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