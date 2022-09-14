Венгер считает, что "Арсенал" может побороться за титул

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" могут побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

По мнению Венгера, в этом сезоне в Премьер-Лиге нет явного фаворита, и это дает шанс "Арсеналу", который хорошо поработал на трансферном рынке минувшим летом, побороться за попадание в топ-4, если не за титул.



"Я бы сказал, что они движутся в правильном направлении. Я искренне думаю, что в их команде нет слабого места. У них молодые, многообещающие игроки, и они совершили хорошие приобретения в этом году".



"В этом сезоне нет команды, которая бы совершенно доминировала над остальными, и у "Арсенала" есть потенциал, чтобы побороться за высокие места".



"Мы привыкли быть в топ-4, так почему бы не сделать это снова? Нельзя даже исключать, что они смогут побороться за титул, и я надеюсь, так и будет", — цитирует Венгера Daily Mail.