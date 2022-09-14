Рэшфорд не поехал с "Юнайтед" в Молдову
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не поехал с командой в Молдову к "Шерифу" в рамках Лиги Европы.
Как и Антони Мартиаль, Донни Ван де Бек и Аарон Ван-Биссака, Рэшфорд не принимал участия в тренировке "Юнайтед" в среду утром.
Эти четверо не попали в число 22 игроков, которых главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг взял с собой в Тирасполь на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.
Позже днем Тен Хаг выступит перед прессой и объяснит отсутствие Рэшфорда. Если Маркус травмировался, это плохая для него новость в преддверии оглашения заяви сборной Англии на матчи Лиги Наций.
В то же время в заявку "Юнайтед" вернулся защитник Люк Шоу, который не играет с матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 13 августа.
14.09.2022 16:00
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