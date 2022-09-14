Жоржиньо: "Игроки "Челси" чувствую вину за увольнение Тухеля"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что игроки команды чувствуют себя виноватыми за увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Тухель был уволен на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, хотя владелец "Челси" Тодд Бели уверял, что этот результат здесь не при чем, и они с Томасом просто не сошлись во взглядах насчет будущего клуба.



Слова Бели не отменяют того, что "синие" неудачно начали сезон, и Жоржиньо с партнерами понимают, что Тухель, возможно, остался бы на своем посту, если бы результаты был другими.



"Конечно, мы замечательно проводили время вместе с Томасом и ценили все то, что он делал для нас, фанатов и каждого".



"Это стало сюрпризом для каждого. Прошу меня простить, но что было сказано между игроками, останется между игроками".



"Конечно, игроки тоже чувствуем вину, ведь мы команда. Это не ответственность кого-то одного. Мы является командой, коллективом, поэтому мы, конечно, ответственны за случившееся".



"Мы пытались сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Это не работало. Теперь наш вызов в том, чтобы заново обрести уверенность в себе", — цитирует Жоржиньо.