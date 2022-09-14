Жоржиньо: "Игроки "Челси" чувствую вину за увольнение Тухеля"

Жоржиньо и Томас Тухель Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что игроки команды чувствуют себя виноватыми за увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Тухель был уволен на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, хотя владелец "Челси" Тодд Бели уверял, что этот результат здесь не при чем, и они с Томасом просто не сошлись во взглядах насчет будущего клуба.

Слова Бели не отменяют того, что "синие" неудачно начали сезон, и Жоржиньо с партнерами понимают, что Тухель, возможно, остался бы на своем посту, если бы результаты был другими.

"Конечно, мы замечательно проводили время вместе с Томасом и ценили все то, что он делал для нас, фанатов и каждого".

"Это стало сюрпризом для каждого. Прошу меня простить, но что было сказано между игроками, останется между игроками".

"Конечно, игроки тоже чувствуем вину, ведь мы команда. Это не ответственность кого-то одного. Мы является командой, коллективом, поэтому мы, конечно, ответственны за случившееся".

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Это не работало. Теперь наш вызов в том, чтобы заново обрести уверенность в себе", — цитирует Жоржиньо.


Метки Жоржиньо, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 15:00

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  1. pirveli 14.09.2022 15:31 # pirveli
    ямытухель

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  2. arsenalbigfan 14.09.2022 15:18 # arsenalbigfan
    терпилы ебаные)000(999)))

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  3. danny949494 14.09.2022 15:12 # danny949494
    Ты следующий.

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  4. jirrort 14.09.2022 15:11 # jirrort
    Жоржиньо : " я ЛОХ!!! "

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