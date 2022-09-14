Беллингем не уверен, что "Боруссия" сможет остановить Холанда

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признался, что он не совсем понимает, как остановить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В среду вечером на "Этихад" в рамках матча Лиги Чемпионов пожалует "Боруссия", у которой "Сити" и приобрел Холанда минувшим летом за 51 миллион фунтов.



В преддверии встречи со своим бывшим партнером по команде, забившим 12 голов в семи матчах за "горожан", Беллингем заявил, что "Боруссия" должна попытаться остановить Холанда с помощью коллективных действий.



"Возможно ли остановить Холанда? Если честно, я не особо уверен!"



"Завтра станет видно. Он обладает большим мастерством и внушительными физическими данными, что делает его опасным. Как я уже говорил, это не индивидуальная задача — от команды потребуются коллективные действия".



"Если мы будем действовать сообща и делать правильные вещи без мяча, тогда это (остановить Холанда) будет возможно", — цитирует Беллингема Daily Mail.