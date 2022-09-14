Тиаго Силва подколол Кунде
Ветеран "Челси" Тиаго Силва не упустил возможности подколоть Жюля Кунде в ответ на издевательский комментарий защитника "Барселоны" насчет "синих".
Напомним, на прошлой неделе Кунде, за которым "Челси" охотился все лето, взбудоражил социальные сети своей публикацией.
"И я ведь почти перешел к ним", — написал тогда Жюль в инстаграме, реагируя на поражение "Челси" 1:0 в гостях у загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов.
Однако накануне "Барселона" была бита "Баварией" со счетом 2:0, и теперь уже Силва смог позволить себе саркастическое высказывание.
"И ведь он почти перешел к нам", — написал бразильский защитник в инстаграме.
14.09.2022 13:00
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Последние комментарии:
К Р А С И В О!!!!!!!!!!!!!!
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Обоссан Кунде, Сане знатно его унизил.
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Спасибо Силве за достойный и крайне миролюбивый ответ, но его игра в паре с Кулибали в последнее время принесла много проблем Синякам. Калиду так вообще растерянно выглядит в игровых эпизодах в своей штрафной
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Красавчик. Уважение!
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Ахахахахаха))
ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!
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