Тиаго Силва подколол Кунде

Ветеран "Челси" Тиаго Силва не упустил возможности подколоть Жюля Кунде в ответ на издевательский комментарий защитника "Барселоны" насчет "синих".

Напомним, на прошлой неделе Кунде, за которым "Челси" охотился все лето, взбудоражил социальные сети своей публикацией.



"И я ведь почти перешел к ним", — написал тогда Жюль в инстаграме, реагируя на поражение "Челси" 1:0 в гостях у загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов.



Однако накануне "Барселона" была бита "Баварией" со счетом 2:0, и теперь уже Силва смог позволить себе саркастическое высказывание.



"И ведь он почти перешел к нам", — написал бразильский защитник в инстаграме.



