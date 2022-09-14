Тиаго Силва подколол Кунде

Тиаго Силва Ветеран "Челси" Тиаго Силва не упустил возможности подколоть Жюля Кунде в ответ на издевательский комментарий защитника "Барселоны" насчет "синих".

Напомним, на прошлой неделе Кунде, за которым "Челси" охотился все лето, взбудоражил социальные сети своей публикацией.

"И я ведь почти перешел к ним", — написал тогда Жюль в инстаграме, реагируя на поражение "Челси" 1:0 в гостях у загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов.

Однако накануне "Барселона" была бита "Баварией" со счетом 2:0, и теперь уже Силва смог позволить себе саркастическое высказывание.

"И ведь он почти перешел к нам", — написал бразильский защитник в инстаграме.

Тиаго Силва


Метки Барселона, Кунде, Лига Чемпионов, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 377

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  1. jirrort 14.09.2022 13:07 # jirrort
    К Р А С И В О!!!!!!!!!!!!!!

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  2. chelsea-super 14.09.2022 13:05 # chelsea-super
    Обоссан Кунде, Сане знатно его унизил.

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  3. staryi-eblan 14.09.2022 13:05 # staryi-eblan
    Спасибо Силве за достойный и крайне миролюбивый ответ, но его игра в паре с Кулибали в последнее время принесла много проблем Синякам. Калиду так вообще растерянно выглядит в игровых эпизодах в своей штрафной

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  4. danny949494 14.09.2022 13:04 # danny949494
    Красавчик. Уважение!

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  5. skydreams 14.09.2022 13:00 # skydreams
    Ахахахахаха))

    ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!

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