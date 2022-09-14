Клопп не оценил идею Бели о матче всех звезд Премьер-Лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не оценил идею владельца "Челси" Тодда Бели о проведении матча всех звезд Премьер-Лиги.
Накануне Бели заявил, что Премьер-Лига по примеру североамериканских лиг могла бы проводить матч всех звезд — например, север против юга. А вырученные деньги Тодд предложил направить на поддержку низших дивизионов.
Однако Клоппу кажется, что этот матч невозможно впихнуть в и без того плотный график, а фанаты не захотели бы видеть своих игроков в одной команде с представителями клубов-конкурентов.
"Долго ждать не пришлось! Когда он найдет окно в календаре для этого матча, то может позвонить мне. В американских видах спорта у игроков есть четырехмесячные перерывы. Может, он хочет и "Гарлем Глобтроттерс" (американская выставочная баскетбольная команда с элементами шоу) организовать?"
"Возможно, он объяснит это. Не уверен, что люди ходят видеть вместе игроков "Юнайтед", игроков "Ливерпуля", игроков "Сити", игроков "Эвертона". Это не сборная. Он правда это сказал?" — цитирует Клоппа The Guardian.
14.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
Во баран, а в сборной Англии не играют футболисты из МЮ и Ливерпуля?
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Действительно, кому это нах надо...
Вот если провести матч всех геев из Манчестера и портовой помойки, то тут ЛГБТклопп был бы в первых рядах и сам на поле б вышел)))
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Почему бы и нет? Раз в год прикольно было бы на такой матч глянуть.
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КНЯЗЬ!!!
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