Клопп не оценил идею Бели о матче всех звезд Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не оценил идею владельца "Челси" Тодда Бели о проведении матча всех звезд Премьер-Лиги.

Накануне Бели заявил, что Премьер-Лига по примеру североамериканских лиг могла бы проводить матч всех звезд — например, север против юга. А вырученные деньги Тодд предложил направить на поддержку низших дивизионов.



Однако Клоппу кажется, что этот матч невозможно впихнуть в и без того плотный график, а фанаты не захотели бы видеть своих игроков в одной команде с представителями клубов-конкурентов.



"Долго ждать не пришлось! Когда он найдет окно в календаре для этого матча, то может позвонить мне. В американских видах спорта у игроков есть четырехмесячные перерывы. Может, он хочет и "Гарлем Глобтроттерс" (американская выставочная баскетбольная команда с элементами шоу) организовать?"



"Возможно, он объяснит это. Не уверен, что люди ходят видеть вместе игроков "Юнайтед", игроков "Ливерпуля", игроков "Сити", игроков "Эвертона". Это не сборная. Он правда это сказал?" — цитирует Клоппа The Guardian.