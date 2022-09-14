Клопп не оценил идею Бели о матче всех звезд Премьер-Лиги

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не оценил идею владельца "Челси" Тодда Бели о проведении матча всех звезд Премьер-Лиги.

Накануне Бели заявил, что Премьер-Лига по примеру североамериканских лиг могла бы проводить матч всех звезд — например, север против юга. А вырученные деньги Тодд предложил направить на поддержку низших дивизионов.

Однако Клоппу кажется, что этот матч невозможно впихнуть в и без того плотный график, а фанаты не захотели бы видеть своих игроков в одной команде с представителями клубов-конкурентов.

"Долго ждать не пришлось! Когда он найдет окно в календаре для этого матча, то может позвонить мне. В американских видах спорта у игроков есть четырехмесячные перерывы. Может, он хочет и "Гарлем Глобтроттерс" (американская выставочная баскетбольная команда с элементами шоу) организовать?"

"Возможно, он объяснит это. Не уверен, что люди ходят видеть вместе игроков "Юнайтед", игроков "Ливерпуля", игроков "Сити", игроков "Эвертона". Это не сборная. Он правда это сказал?" — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Бели, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1153

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  1. ilovemanutd 14.09.2022 12:14 # ilovemanutd
    Во баран, а в сборной Англии не играют футболисты из МЮ и Ливерпуля?

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  2. timac 14.09.2022 12:12 # timac
    Действительно, кому это нах надо...
    Вот если провести матч всех геев из Манчестера и портовой помойки, то тут ЛГБТклопп был бы в первых рядах и сам на поле б вышел)))

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  3. jirrort 14.09.2022 12:09 # jirrort
    Почему бы и нет? Раз в год прикольно было бы на такой матч глянуть.

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  4. electric 14.09.2022 12:08 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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