Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия"

В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сразится с дортмундской "Боруссии".

"Сити" эффектно стартовал в Лиге Чемпионов, сокрушив "Севилью" на выезде со счетом 0:4. Впрочем, "Боруссия" тоже начала с победы, одолев "Копенгаген" 3:0.



Из-за смерти королевы Елизаветы II матч "горожан" против "Тоттенхэма" в минувший уикенд был отложен, поэтому Хосеп Гвардиол целенаправленно готовил свою команду к "Боруссии".



- "Сити" и "Боруссия" пересекаются в Лиге Чемпионов третий раз. Не выиграв ни одной из двух встреч в сезоне 2012/13 (1 ничья, 1 поражения), в 2020/21 "горожане" дважды победили дортмундцев (оба раза 2:1).



- "Боруссия" последний раз побеждала английскую команду на выезде в Лиге Чемпионов еще в октябре 2013 — 1:2 против "Арсенала". Все четыре выезда на родину футбола с тех пор завершились для дортмундцев поражениями.



- "Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 30:9.



- Последней немецкой командой, побеждавшей на "Этихад" в Лиге Чемпионов, была возглавляемая Гвардиолой "Бавария" в октябре 2013 (1:3).



- "Сити" не знает поражений 20 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду (18 побед, 2 ничьи).



- "Сити" выиграл 57 из своих 103 матчей в Лиге Чемпионов (55.3%) — только у "Реала", "Барселоны" и "Баварии" процент побед выше в этом соревновании.



- Ни одно из 17 последних выездных матчей "Боруссии" в Лиге Чемпионов не завершился вничью (7 побед, 10 ничьих).



- Гвардиола становится пятым тренером, достигшим рубежа в 150 матчей Лиги Чемпионов. 94 из первых 149 Хосеп выиграл.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги Чемпионов.



Холанд, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи и Илкай Гюндоган могут сыграть против своего бывшего клуба. Джон Стоунс вернулся в строй. Эмерик Лапорт и Кайл Уолкер продолжают лечиться.



Лига Чемпионов. Группа G. 2-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция