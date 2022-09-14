Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия"
В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сразится с дортмундской "Боруссии".
"Сити" эффектно стартовал в Лиге Чемпионов, сокрушив "Севилью" на выезде со счетом 0:4. Впрочем, "Боруссия" тоже начала с победы, одолев "Копенгаген" 3:0.
Из-за смерти королевы Елизаветы II матч "горожан" против "Тоттенхэма" в минувший уикенд был отложен, поэтому Хосеп Гвардиол целенаправленно готовил свою команду к "Боруссии".
- "Сити" и "Боруссия" пересекаются в Лиге Чемпионов третий раз. Не выиграв ни одной из двух встреч в сезоне 2012/13 (1 ничья, 1 поражения), в 2020/21 "горожане" дважды победили дортмундцев (оба раза 2:1).
- "Боруссия" последний раз побеждала английскую команду на выезде в Лиге Чемпионов еще в октябре 2013 — 1:2 против "Арсенала". Все четыре выезда на родину футбола с тех пор завершились для дортмундцев поражениями.
- "Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 30:9.
- Последней немецкой командой, побеждавшей на "Этихад" в Лиге Чемпионов, была возглавляемая Гвардиолой "Бавария" в октябре 2013 (1:3).
- "Сити" не знает поражений 20 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду (18 побед, 2 ничьи).
- "Сити" выиграл 57 из своих 103 матчей в Лиге Чемпионов (55.3%) — только у "Реала", "Барселоны" и "Баварии" процент побед выше в этом соревновании.
- Ни одно из 17 последних выездных матчей "Боруссии" в Лиге Чемпионов не завершился вничью (7 побед, 10 ничьих).
- Гвардиола становится пятым тренером, достигшим рубежа в 150 матчей Лиги Чемпионов. 94 из первых 149 Хосеп выиграл.
- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги Чемпионов.
Холанд, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи и Илкай Гюндоган могут сыграть против своего бывшего клуба. Джон Стоунс вернулся в строй. Эмерик Лапорт и Кайл Уолкер продолжают лечиться.
Лига Чемпионов. Группа G. 2-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция
14.09.2022 11:00
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КОРОЛИ На Троне!!!
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> "Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 30:9.
> "Сити" не знает поражений 20 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду (18 побед, 2 ничьи).
> "Сити" выиграл 57 из своих 103 матчей в Лиге Чемпионов (55.3%) — только у "Реала", "Барселоны" и "Баварии" процент побед выше в этом соревновании.
> Гвардиола становится пятым тренером, достигшим рубежа в 150 матчей Лиги Чемпионов. 94 из первых 149 Хосеп выиграл.
> Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги Чемпионов.
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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