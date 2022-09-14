Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия"

Эрлиг Холанд и Фил Фоден В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сразится с дортмундской "Боруссии".

"Сити" эффектно стартовал в Лиге Чемпионов, сокрушив "Севилью" на выезде со счетом 0:4. Впрочем, "Боруссия" тоже начала с победы, одолев "Копенгаген" 3:0.

Из-за смерти королевы Елизаветы II матч "горожан" против "Тоттенхэма" в минувший уикенд был отложен, поэтому Хосеп Гвардиол целенаправленно готовил свою команду к "Боруссии".

- "Сити" и "Боруссия" пересекаются в Лиге Чемпионов третий раз. Не выиграв ни одной из двух встреч в сезоне 2012/13 (1 ничья, 1 поражения), в 2020/21 "горожане" дважды победили дортмундцев (оба раза 2:1).

- "Боруссия" последний раз побеждала английскую команду на выезде в Лиге Чемпионов еще в октябре 2013 — 1:2 против "Арсенала". Все четыре выезда на родину футбола с тех пор завершились для дортмундцев поражениями.

- "Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 30:9.

- Последней немецкой командой, побеждавшей на "Этихад" в Лиге Чемпионов, была возглавляемая Гвардиолой "Бавария" в октябре 2013 (1:3).

- "Сити" не знает поражений 20 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду (18 побед, 2 ничьи).

- "Сити" выиграл 57 из своих 103 матчей в Лиге Чемпионов (55.3%) — только у "Реала", "Барселоны" и "Баварии" процент побед выше в этом соревновании.

- Ни одно из 17 последних выездных матчей "Боруссии" в Лиге Чемпионов не завершился вничью (7 побед, 10 ничьих).

- Гвардиола становится пятым тренером, достигшим рубежа в 150 матчей Лиги Чемпионов. 94 из первых 149 Хосеп выиграл.

- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги Чемпионов.

Холанд, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи и Илкай Гюндоган могут сыграть против своего бывшего клуба. Джон Стоунс вернулся в строй. Эмерик Лапорт и Кайл Уолкер продолжают лечиться.

Лига Чемпионов. Группа G. 2-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 11:00

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  1. mancityman 14.09.2022 11:26 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!

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  2. true-manc 14.09.2022 11:21 # true-manc
    > "Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 30:9.
    > "Сити" не знает поражений 20 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду (18 побед, 2 ничьи).
    > "Сити" выиграл 57 из своих 103 матчей в Лиге Чемпионов (55.3%) — только у "Реала", "Барселоны" и "Баварии" процент побед выше в этом соревновании.
    > Гвардиола становится пятым тренером, достигшим рубежа в 150 матчей Лиги Чемпионов. 94 из первых 149 Хосеп выиграл.
    > Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги Чемпионов.

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. true-manc 14.09.2022 11:19 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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