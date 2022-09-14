Анонс матча "Челси" — "Ред Булл"

Грэм Поттер дебютирует в качестве главного тренера "Челси" в домашнем матче Лиги Чемпионов против австрийского "Ред Булл" в среду вечером.

Это будет не просто дебютный матч Поттера на новом месте работы, но и его дебютный за карьеру в Лиге Чемпионов — самым неопытным в разрезе еврокубков у "синих" внезапно оказался их рулевой.



От "Челси" ожидают реакции на поражение 1:0 от загребского "Динамо" на прошлой неделе. А вот "Ред Булл" в первом туре сыграл с "Миланом" вничью (1:1).



- "Челси" еще никогда не встречался с "Ред Булл" и проиграл лишь один из четырех матчей против австрийских команд в еврокубках (1 победа, 2 ничьи).



- "Ред Булл" не выиграл ни одного из шести матчей против английских команд в еврокубках (1 ничья, 5 поражений).



- Прежде "Челси" еще никогда не стартовал в Лиге Чемпионов с двух поражений подряд, а последний раз проигрывал два матча в турнире подряд в сезоне 2019/20 — дважды против "Баварии".



- "Челси" проиграл только один из 20 последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (13 побед, 6 ничьих) — против "Валенсии" при Фрэнке Лэмпарде в сентябре 2019.



- "Ред Булл" проиграл все три последних выездных матча в Лиге Чемпионов.



- Последний раз "Челси" не забивал в двух матчах Лиги Чемпионов подряд в марте-апреле 2011.



- Средний возраст стартового состава "Ред Булл" в матче первого тура против "Милана" составил 23 года и 30 дней — только один игрок оказался старше 24 лет.



В этом матче "Челси" не сможет рассчитывать на травмированных голкипера Эдуара Менди и полузащитника Нголо Канте. Место в воротах займет Кепа Аррисабалага.



Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур

"Челси" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция