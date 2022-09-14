Диего Коста: "Мне было страшно до смерти"

Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста признался, что ему "было страшно до смерти" во время записи презентационного ролика насчет его перехода в клуб.

"Вулверхэмптон" весьма эффектно представил 33-летнего Косту в качестве своего новичка, опубликовав видео, на котором Диего ведет на цепях трех настоящих волков. Близость диких животных весьма испугала брутального футболиста.



"Мне было страшно до смерти. Держа цепь, я продолжал думать: "А что если этот волк помышляет о том, чтобы прыгнуть на меня?" И они трое сделали это".



"Леди, которая тренирует их, продолжала звать их, просила их немного подвигаться, но волки совершенно не шевелились. И я подумал: Если они не слушаются своего тренера, что будет, когда они подойдут ко мне". Когда они подошли и стали принюхиваться к моей ноге, я чувствовал, что мне конец".



"В тот момент мне было немного страшно. Это волки, а не собаки. Это был крутой опыт, но не очень комфортный. У меня самого пять собак, но они не волки!" — сообщил Коста официальному веб-сайту.



