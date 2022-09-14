Диего Коста: "Мне было страшно до смерти"

Волки на Молинью Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста признался, что ему "было страшно до смерти" во время записи презентационного ролика насчет его перехода в клуб.

"Вулверхэмптон" весьма эффектно представил 33-летнего Косту в качестве своего новичка, опубликовав видео, на котором Диего ведет на цепях трех настоящих волков. Близость диких животных весьма испугала брутального футболиста.

"Мне было страшно до смерти. Держа цепь, я продолжал думать: "А что если этот волк помышляет о том, чтобы прыгнуть на меня?" И они трое сделали это".

"Леди, которая тренирует их, продолжала звать их, просила их немного подвигаться, но волки совершенно не шевелились. И я подумал: Если они не слушаются своего тренера, что будет, когда они подойдут ко мне". Когда они подошли и стали принюхиваться к моей ноге, я чувствовал, что мне конец".

"В тот момент мне было немного страшно. Это волки, а не собаки. Это был крутой опыт, но не очень комфортный. У меня самого пять собак, но они не волки!" — сообщил Коста официальному веб-сайту.


Метки видео, Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 09:00

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  1. makeewadim 14.09.2022 09:46 # makeewadim
    побольше бы таких промо)

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  2. redevil777 14.09.2022 09:40 # redevil777
    Diego is a wolf. Он же псина, а не волк

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  3. selta 14.09.2022 09:12 # selta
    Лев сильнее волка, но волк в цирке не выступает!" — сообщил Коста официальному веб-сайту.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95561/?c=1#c7642213

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  4. closer 14.09.2022 09:02 # closer
    Заголовок не соответствует.

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