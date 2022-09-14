"Челси" хочет назначить Фройнда своим спортивным директором

Кристоф Фройнд "Челси" ведет переговоры с Кристофом Фройндом из "Ред Булл" о назначении 45-летнего австрийца своим спортивным директором.

В данный момент обязанности спортивного директора "Челси" на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели. Однако "синие" уже продолжительное время ищут человека, который будет определять трансферную политику "синих".

Ранее с этой ролью связывали Пола Митчелла, Майкла Эдвардса и Луиша Кампуша, однако The Independent утверждает, что "Челси" договаривается с Фройдом, надеясь произвести назначение до стартующего в ноябре Чемпионата Мира.

Более того, существует вероятность, что Фройнд и Кампуш будут работать в паре, потому что Бели нуждается в квалифицированных кадрах, планируя создать сеть клубов-сателлитов по примеру City Football Group или Red Bull.

Добавим, что в среду "Челси" играет как раз против команды из Зальцбурга в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.


Метки Ред Булл, Фройнд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 08:00

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  1. selta 14.09.2022 08:07 # selta
    Боэлян ска е6аный верни Грановскую, кто будет Кеп и Лукак покупать за 100+ лямов

    (ответить)

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