"Челси" хочет назначить Фройнда своим спортивным директором

"Челси" ведет переговоры с Кристофом Фройндом из "Ред Булл" о назначении 45-летнего австрийца своим спортивным директором.

В данный момент обязанности спортивного директора "Челси" на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели. Однако "синие" уже продолжительное время ищут человека, который будет определять трансферную политику "синих".



Ранее с этой ролью связывали Пола Митчелла, Майкла Эдвардса и Луиша Кампуша, однако The Independent утверждает, что "Челси" договаривается с Фройдом, надеясь произвести назначение до стартующего в ноябре Чемпионата Мира.



Более того, существует вероятность, что Фройнд и Кампуш будут работать в паре, потому что Бели нуждается в квалифицированных кадрах, планируя создать сеть клубов-сателлитов по примеру City Football Group или Red Bull.



Добавим, что в среду "Челси" играет как раз против команды из Зальцбурга в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.