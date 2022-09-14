Владелец "Челси" Тодд Бели призвал Премьер-Лигу организовать матч всех звезд.

По мнению Бели, Премьер-Лиге стоит больше подражать североамериканским спортивным лигам вроде MLB, NBA, NFL, NHL.



Тодд считает, что проведение выставочного матча всех звезд позволило бы Премьер-Лиге заработать деньги на поддержку низших английских дивизионов.



"Я надеюсь, что в конце концов Премьер-Лига кое-чему научится у американских видов спорта и задумается о том, почему бы не устроить турнир для четырех худших команд и провести матч всех звезд".



"Люди говорят о том, что футбольной пирамиде нужно больше денег. В этом году MLB (Главная лига бейсбола) провела свой матч всех звезд в Лос-Анджелесе, и за понедельник и вторник мы заработали 200 миллионов долларов".



"Мы бы могли провести матч всех звезд Премьер-Лиги между севером и югом, легко собрав деньги для финансирования пирамиды", — цитирует Бели ESPN.