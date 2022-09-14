Бели призвал Премьер-Лигу организовать матч всех звезд
Владелец "Челси" Тодд Бели призвал Премьер-Лигу организовать матч всех звезд.
По мнению Бели, Премьер-Лиге стоит больше подражать североамериканским спортивным лигам вроде MLB, NBA, NFL, NHL.
Тодд считает, что проведение выставочного матча всех звезд позволило бы Премьер-Лиге заработать деньги на поддержку низших английских дивизионов.
"Я надеюсь, что в конце концов Премьер-Лига кое-чему научится у американских видов спорта и задумается о том, почему бы не устроить турнир для четырех худших команд и провести матч всех звезд".
"Люди говорят о том, что футбольной пирамиде нужно больше денег. В этом году MLB (Главная лига бейсбола) провела свой матч всех звезд в Лос-Анджелесе, и за понедельник и вторник мы заработали 200 миллионов долларов".
"Мы бы могли провести матч всех звезд Премьер-Лиги между севером и югом, легко собрав деньги для финансирования пирамиды", — цитирует Бели ESPN.
14.09.2022 07:00
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