Клопп: "Все было другим, но это только первый шаг"

После победы 2:1 над "Аяксом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил преображение своей команды относительно выезда к "Наполи" на прошлой неделе.

Гол Жоэля Матип на последней минуте позволил "Ливерпулю" одержал победу 2:1 над "Аяксом" и набрать свои первые очки на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Клопп остался очень доволен тем, как его команда отреагировала на поражение 4:1 от "Наполи", но призывает не увлекаться.



"В чем мы прибавили? Во многом. Думаю, если вы поставите друг напротив друга два этих матча, с "Наполи" и сегодня вечером, вы не почувствуете, что это один вид спорта. Все было по-другому".



"Начало было другим. Середина была другой. Концовка была другой. То, как мы играли, как мы оборонялись, — все было другим. Мы действовали в гораздо более высоком темпе, гораздо агрессивнее, смелее. Мы были лучше подготовлены. Все было лучше. Но это только первый шаг, ничего кроме", — цитирует Клоппа The Guardian.