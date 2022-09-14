"Ливерпуль" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Матипа

Гол Жоэля Матипа на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Аякса" и набрать свои первые очки в Лиге Чемпионов.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 4:1 от "Наполи", убрав из стартового состава Джо Гомеса, Энди Робертсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино. Их заменили Жоэль Матип, Костас Цимикас, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.



Матч начался с преимуществом хозяев, которые, правда, атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, опасаясь провалиться в обороне, как это было в Неаполе.



И уже первый реальный момент обернулся голом "Ливерпуля" на 17-й минуте. Оказавшись на подступах к штрафной рядом с двумя защитниками, Жота отдал направо свободному Мохамеду Салаху, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:0.



Спустя две минуты "Аякс" огрызнулся попаданием в каркас ворот, однако уже был зафиксирован офсайд.



"Красные" воодушевились после гола Салаха и по-настоящему прижали своего соперника. Опасными, но неточными ударами отметились Луис Диас и Жота.



А на 27-й минуте счет внезапно стал равным. Это Мохаммед Кудус свободно принял мяч в штрафной от партнера, вторым касанием пробив с отскоком от штанги — 1:1.



"Ливерпуль" унывать не стал, продолжив пристреливаться в остатке тайма, однако голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер блестяще остановил на линии ворот удар головой Виргила Ван Дейка после подачи углового и парировал два подряд выстрела Салаха с близкого расстояния.



Во втором тайме хозяева вновь принялись искать счастье в атаках, много били, но большинству их ударов не хватало точности.



"Аякс" держался, а на 75-й минуте едва не вышел вперед — удар Дейли Блинда головой оказался слегка неточным.



Мяч упорно не шел в ворота Пасвеера, но на предпоследней минуте основного времени проклятье пало. Цимикас подал угловой, а Матип выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 2:1.



Несмотря на значительное игровое преимущество, "Аякс" показал себя весьма непростым, колючим соперником. Однако своей напористостью "Ливерпуль" заслужил эти три очка.



"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:1 (1:1)



Голы: Салах 17, Матип 89 — Кудус 27.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Алькантара (Байчетич 90), Эллиотт (Фирмино 66), Диас (Милнер 90), Салах, Жота (Нуньес 66).



"Аякс": Пасвеер, Тимбер, Басси, Альварес, Бергвейн, Тайлор (Гриллич 80), Тадич, Ренсх (Санчес 68), Блинд, Кудус (Бробби 86), Бергейс.



Предупреждения: Матип — Альварес, Бергейс.