"Ливерпуль" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Матипа
Гол Жоэля Матипа на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Аякса" и набрать свои первые очки в Лиге Чемпионов.
Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 4:1 от "Наполи", убрав из стартового состава Джо Гомеса, Энди Робертсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино. Их заменили Жоэль Матип, Костас Цимикас, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.
Матч начался с преимуществом хозяев, которые, правда, атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, опасаясь провалиться в обороне, как это было в Неаполе.
И уже первый реальный момент обернулся голом "Ливерпуля" на 17-й минуте. Оказавшись на подступах к штрафной рядом с двумя защитниками, Жота отдал направо свободному Мохамеду Салаху, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:0.
Спустя две минуты "Аякс" огрызнулся попаданием в каркас ворот, однако уже был зафиксирован офсайд.
"Красные" воодушевились после гола Салаха и по-настоящему прижали своего соперника. Опасными, но неточными ударами отметились Луис Диас и Жота.
А на 27-й минуте счет внезапно стал равным. Это Мохаммед Кудус свободно принял мяч в штрафной от партнера, вторым касанием пробив с отскоком от штанги — 1:1.
"Ливерпуль" унывать не стал, продолжив пристреливаться в остатке тайма, однако голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер блестяще остановил на линии ворот удар головой Виргила Ван Дейка после подачи углового и парировал два подряд выстрела Салаха с близкого расстояния.
Во втором тайме хозяева вновь принялись искать счастье в атаках, много били, но большинству их ударов не хватало точности.
"Аякс" держался, а на 75-й минуте едва не вышел вперед — удар Дейли Блинда головой оказался слегка неточным.
Мяч упорно не шел в ворота Пасвеера, но на предпоследней минуте основного времени проклятье пало. Цимикас подал угловой, а Матип выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 2:1.
Несмотря на значительное игровое преимущество, "Аякс" показал себя весьма непростым, колючим соперником. Однако своей напористостью "Ливерпуль" заслужил эти три очка.
"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:1 (1:1)
Голы: Салах 17, Матип 89 — Кудус 27.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Алькантара (Байчетич 90), Эллиотт (Фирмино 66), Диас (Милнер 90), Салах, Жота (Нуньес 66).
"Аякс": Пасвеер, Тимбер, Басси, Альварес, Бергвейн, Тайлор (Гриллич 80), Тадич, Ренсх (Санчес 68), Блинд, Кудус (Бробби 86), Бергейс.
Предупреждения: Матип — Альварес, Бергейс.
14.09.2022 00:00
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Последние комментарии:
13.09.2022 23:59 #
great-alexander
Победил Ливерпуль, Победит и Россия!
Слава Ливерпутину!
Источник: http://fapl.ru/posts/95554/?c=1#c7641933
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Выйдут из группы теперь, хорошо
(ответить)
оооооо, Брюге мощный, красава малые, смотрим дальше на них)))
(ответить)
марсель удивил, братишки. пентухэм норм жахали до этого
(ответить)
просто обкончали отлетика уахахахахахахахахахаххахааха
(ответить)
барселона ето сучки баварии, факт
(ответить)
петунхэээээээээээээээм вуахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Очередной прорыв без раскачки
(ответить)
Я сейчас пойду и обожрусь на ночь глядя яблочками. И мне покуй ,будете вы меня осуждать или нет! Я делаю то что хочу,вам всё ясно?
(ответить)
Путинпуль чемпион!!!
(ответить)
14.09.2022 00:15 #
v-0987654321
ЛОХов на свете много,но тотальный ЛОХ только один, сечёте?;)
Источник: http://fapl.ru/posts/95557/?c=1
(ответить)
Я плачу,братишки. Завтра последняя игра ФК ИМПЕРАТОРСИ в этом месяце. Господи,за что мне такие муки?
(ответить)
Хаха, v-098 говорил что он спокоен как лед, а щас потушить его не можем, так полыхает.
Хах, ору
(ответить)
jirrort мой верный ЛОХ
артурио мой личный конченный ЛОХ
не забывайте
(ответить)
стоило только выпустить топарика Жопу вместо уругвайского бревна, так сразу пришел результат и игра лузерпуля улучшилась. клоп даун.
(ответить)
Как менялась трансферная стоимость Матео Ковачича по версии transfermarkt.
Динамо Загреб - 3 миллиона евро
Интер - 22 миллиона евро
Реал Мадрид - 30 миллионов евро
ИМПЕРАТОРСИ - 42 миллиона евро
Один из лучших трансферов за последние годы, надеюсь травмы позади.
(ответить)
Игра хороша, но это ожидаемо, вернулись хотя бы Жота и Матип - и уже стало полегче. С реализацией по-прежнему мрак. Если бы не ливерпульский характер и феноменальная способность к выгрызанию результата на последних минутах, я хз что бы было с командой.
Когда(если) травмированных станет поменьше, снова начнём нагибать.
Клопп топ, Ливерпуль князи
(ответить)
На матч ТВ рассказывают о игре этого сезона - Ливерпуль Болтон. Я что-то пропустил?
(ответить)
Е6ейший отскок портовни.
Их ждет лютая е6алочка в амстердаме и глазго!!!
(ответить)
Не знаю даже не тянет радоваться настольно вымученные и трудные победы. Радует только то что Тьяго вернул стройности в цпз и игра чуток наладилась в прессинге. Так же радует Мотипке, всегда его обожал, отлично делал свое дело и даже забил такой важный гол. Пугает чудовищная реализация.
(ответить)
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