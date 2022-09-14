"Ливерпуль" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Матипа

Жоэль Матип Гол Жоэля Матипа на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Аякса" и набрать свои первые очки в Лиге Чемпионов.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 4:1 от "Наполи", убрав из стартового состава Джо Гомеса, Энди Робертсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино. Их заменили Жоэль Матип, Костас Цимикас, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.

Матч начался с преимуществом хозяев, которые, правда, атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, опасаясь провалиться в обороне, как это было в Неаполе.

И уже первый реальный момент обернулся голом "Ливерпуля" на 17-й минуте. Оказавшись на подступах к штрафной рядом с двумя защитниками, Жота отдал направо свободному Мохамеду Салаху, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:0.

Спустя две минуты "Аякс" огрызнулся попаданием в каркас ворот, однако уже был зафиксирован офсайд.

"Красные" воодушевились после гола Салаха и по-настоящему прижали своего соперника. Опасными, но неточными ударами отметились Луис Диас и Жота.

А на 27-й минуте счет внезапно стал равным. Это Мохаммед Кудус свободно принял мяч в штрафной от партнера, вторым касанием пробив с отскоком от штанги — 1:1.

"Ливерпуль" унывать не стал, продолжив пристреливаться в остатке тайма, однако голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер блестяще остановил на линии ворот удар головой Виргила Ван Дейка после подачи углового и парировал два подряд выстрела Салаха с близкого расстояния.

Во втором тайме хозяева вновь принялись искать счастье в атаках, много били, но большинству их ударов не хватало точности.

"Аякс" держался, а на 75-й минуте едва не вышел вперед — удар Дейли Блинда головой оказался слегка неточным.

Мяч упорно не шел в ворота Пасвеера, но на предпоследней минуте основного времени проклятье пало. Цимикас подал угловой, а Матип выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 2:1.

Несмотря на значительное игровое преимущество, "Аякс" показал себя весьма непростым, колючим соперником. Однако своей напористостью "Ливерпуль" заслужил эти три очка.

"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:1 (1:1)

Голы: Салах 17, Матип 89 — Кудус 27.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Алькантара (Байчетич 90), Эллиотт (Фирмино 66), Диас (Милнер 90), Салах, Жота (Нуньес 66).

"Аякс": Пасвеер, Тимбер, Басси, Альварес, Бергвейн, Тайлор (Гриллич 80), Тадич, Ренсх (Санчес 68), Блинд, Кудус (Бробби 86), Бергейс.

Предупреждения: Матип — Альварес, Бергейс.


Метки Аякс, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 00:00

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Последние комментарии:




  1. liverputin 14.09.2022 00:54 # liverputin
    13.09.2022 23:59 #
    great-alexander

    Победил Ливерпуль, Победит и Россия!
    Слава Ливерпутину!

    Источник: http://fapl.ru/posts/95554/?c=1#c7641933

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  2. moneymaker 14.09.2022 00:52 # moneymaker
    Выйдут из группы теперь, хорошо

    (ответить)

  3. true-manc 14.09.2022 00:51 # true-manc
    оооооо, Брюге мощный, красава малые, смотрим дальше на них)))

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  4. true-manc 14.09.2022 00:51 # true-manc
    марсель удивил, братишки. пентухэм норм жахали до этого

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  5. true-manc 14.09.2022 00:50 # true-manc
    просто обкончали отлетика уахахахахахахахахахаххахааха

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  6. true-manc 14.09.2022 00:50 # true-manc
    барселона ето сучки баварии, факт

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  7. true-manc 14.09.2022 00:45 # true-manc
    петунхэээээээээээээээм вуахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

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  8. narcot 14.09.2022 00:44 # narcot
    Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке

    Очередной прорыв без раскачки

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  9. jirrort 14.09.2022 00:31 # jirrort
    Я сейчас пойду и обожрусь на ночь глядя яблочками. И мне покуй ,будете вы меня осуждать или нет! Я делаю то что хочу,вам всё ясно?

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  10. v-0987654321 14.09.2022 00:30 # v-0987654321
    Путинпуль чемпион!!!

    (ответить)

  11. jirrort 14.09.2022 00:23 # jirrort
    14.09.2022 00:15 #
    v-0987654321

    ЛОХов на свете много,но тотальный ЛОХ только один, сечёте?;)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95557/?c=1

    (ответить)

  12. jirrort 14.09.2022 00:19 # jirrort
    Я плачу,братишки. Завтра последняя игра ФК ИМПЕРАТОРСИ в этом месяце. Господи,за что мне такие муки?

    (ответить)

  13. thegodfather 14.09.2022 00:16 # thegodfather
    Хаха, v-098 говорил что он спокоен как лед, а щас потушить его не можем, так полыхает.
    Хах, ору

    (ответить)

  14. v-0987654321 14.09.2022 00:15 # v-0987654321
    jirrort мой верный ЛОХ

    артурио мой личный конченный ЛОХ

    не забывайте

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  15. true-manc 14.09.2022 00:14 # true-manc
    стоило только выпустить топарика Жопу вместо уругвайского бревна, так сразу пришел результат и игра лузерпуля улучшилась. клоп даун.

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  16. jirrort 14.09.2022 00:13 # jirrort
    Как менялась трансферная стоимость Матео Ковачича по версии transfermarkt.

    Динамо Загреб - 3 миллиона евро
    Интер - 22 миллиона евро
    Реал Мадрид - 30 миллионов евро
    ИМПЕРАТОРСИ - 42 миллиона евро


    Один из лучших трансферов за последние годы, надеюсь травмы позади.

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  17. shadow-- 14.09.2022 00:13 # shadow--
    Игра хороша, но это ожидаемо, вернулись хотя бы Жота и Матип - и уже стало полегче. С реализацией по-прежнему мрак. Если бы не ливерпульский характер и феноменальная способность к выгрызанию результата на последних минутах, я хз что бы было с командой.
    Когда(если) травмированных станет поменьше, снова начнём нагибать.
    Клопп топ, Ливерпуль князи

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  18. ian 14.09.2022 00:12 # ian
    На матч ТВ рассказывают о игре этого сезона - Ливерпуль Болтон. Я что-то пропустил?

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  19. thegodfather 14.09.2022 00:12 # thegodfather
    Е6ейший отскок портовни.
    Их ждет лютая е6алочка в амстердаме и глазго!!!

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  20. gerrard08 14.09.2022 00:11 # gerrard08
    Не знаю даже не тянет радоваться настольно вымученные и трудные победы. Радует только то что Тьяго вернул стройности в цпз и игра чуток наладилась в прессинге. Так же радует Мотипке, всегда его обожал, отлично делал свое дело и даже забил такой важный гол. Пугает чудовищная реализация.

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