Бели гордится "воспитанниками" "Челси" Салахом и Де Брюйне

Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах Владелец "Челси" Тодд Бели заявил, что гордится работой академии своего клуба.

Академия "Челси" обладает солидной репутацией по воспитанию игроков, поставив первой команде Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера и Трево Чалоба.

Продуктами академии в Кобхэме также являются Тэмми Абрахэм, Фикайо Томори и Марк Гехи, блистающие в других клубах.

Правда, рассуждая о работе академии "Челси", Бели по ошибке причислил к воспитанникам "синих" Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне.

"Мы обладаем одной из лучших академий в мире, наша академия воспитала Салаха, Де Брюйне, Абрахэма, Джеймса, Маунта, Чалобу".

"Прямо сейчас есть 10-11 игроков, которые или находятся в аренде, или которых мы можем выкупить, чтобы они играли за нашу команду или академию", — цитирует американца The Sun.


Метки Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 307

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 13.09.2022 23:07 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

    (ответить)

  2. hammersmith 13.09.2022 23:02 # hammersmith
    такой же клоун как и местные пенсы, респект.

    (ответить)

  3. electric 13.09.2022 23:01 # electric
    Клован жи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: