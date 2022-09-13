Бели гордится "воспитанниками" "Челси" Салахом и Де Брюйне
Владелец "Челси" Тодд Бели заявил, что гордится работой академии своего клуба.
Академия "Челси" обладает солидной репутацией по воспитанию игроков, поставив первой команде Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера и Трево Чалоба.
Продуктами академии в Кобхэме также являются Тэмми Абрахэм, Фикайо Томори и Марк Гехи, блистающие в других клубах.
Правда, рассуждая о работе академии "Челси", Бели по ошибке причислил к воспитанникам "синих" Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне.
"Мы обладаем одной из лучших академий в мире, наша академия воспитала Салаха, Де Брюйне, Абрахэма, Джеймса, Маунта, Чалобу".
"Прямо сейчас есть 10-11 игроков, которые или находятся в аренде, или которых мы можем выкупить, чтобы они играли за нашу команду или академию", — цитирует американца The Sun.
13.09.2022 23:00
Просмотров: 307
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ИМПЕРАТОР!!!
(ответить)
такой же клоун как и местные пенсы, респект.
(ответить)
Клован жи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий