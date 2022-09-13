Бели гордится "воспитанниками" "Челси" Салахом и Де Брюйне

Владелец "Челси" Тодд Бели заявил, что гордится работой академии своего клуба.

Академия "Челси" обладает солидной репутацией по воспитанию игроков, поставив первой команде Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера и Трево Чалоба.



Продуктами академии в Кобхэме также являются Тэмми Абрахэм, Фикайо Томори и Марк Гехи, блистающие в других клубах.



Правда, рассуждая о работе академии "Челси", Бели по ошибке причислил к воспитанникам "синих" Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне.



"Мы обладаем одной из лучших академий в мире, наша академия воспитала Салаха, Де Брюйне, Абрахэма, Джеймса, Маунта, Чалобу".



"Прямо сейчас есть 10-11 игроков, которые или находятся в аренде, или которых мы можем выкупить, чтобы они играли за нашу команду или академию", — цитирует американца The Sun.