Тодд Бели объяснил, почему уволил Тухеля

Владелец "Челси" Тодд Бели объяснил, что уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера из-за разных взглядов на будущее клуба.

Напомним, Тухель был уволен на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, однако Бели уверяет, что результат этого матча здесь не причем.



Как и сообщала пресса ранее, Бели планирует создать сеть клубов-сателлитов, которые будут питать "Челси". Тухель же не разделял идеи Тодда.



"Когда приобретаешь какой-либо бизнес, ты должен убедиться, что совпадаешь во взглядах с людьми, которые осуществляют операционную деятельность бизнеса".



"Естественно, Тухель крайне талантлив и добился огромного успеха с "Челси".



"Наше видение как клуба заключалось в том, чтобы найти тренера, который по-настоящему хочет сотрудничать с нами. Нам в "Челси" предстоит преодолеть еще много барьеров. Первая команда и академия толком не обмениваются данными по выращиванию игроков топ-уровня".



"Наша задача — объединить академию и первую команду, с дополнительными клубами, которые мы хотим приобрести и развивать. Все это должно быть хорошо смазанной машиной".



"Мы просто не были уверены, что Томас видит это так же, как и мы. Такова реальность. Здесь нет правых или неправых — просто у нас не было единого видения насчет будущего".



"Загреб здесь не при чем. Дело в общем видении того, каким мы хотим видеть футбольный клуб "Челси". Мы не приняли это решение из-за результата одного матча. Это было решение, принятое исходя из правильного видения клуба", — цитирует Бели Sky Sports.