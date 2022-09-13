Тодд Бели объяснил, почему уволил Тухеля

Томас Тухель Владелец "Челси" Тодд Бели объяснил, что уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера из-за разных взглядов на будущее клуба.

Напомним, Тухель был уволен на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, однако Бели уверяет, что результат этого матча здесь не причем.

Как и сообщала пресса ранее, Бели планирует создать сеть клубов-сателлитов, которые будут питать "Челси". Тухель же не разделял идеи Тодда.

"Когда приобретаешь какой-либо бизнес, ты должен убедиться, что совпадаешь во взглядах с людьми, которые осуществляют операционную деятельность бизнеса".

"Естественно, Тухель крайне талантлив и добился огромного успеха с "Челси".

"Наше видение как клуба заключалось в том, чтобы найти тренера, который по-настоящему хочет сотрудничать с нами. Нам в "Челси" предстоит преодолеть еще много барьеров. Первая команда и академия толком не обмениваются данными по выращиванию игроков топ-уровня".

"Наша задача — объединить академию и первую команду, с дополнительными клубами, которые мы хотим приобрести и развивать. Все это должно быть хорошо смазанной машиной".

"Мы просто не были уверены, что Томас видит это так же, как и мы. Такова реальность. Здесь нет правых или неправых — просто у нас не было единого видения насчет будущего".

"Загреб здесь не при чем. Дело в общем видении того, каким мы хотим видеть футбольный клуб "Челси". Мы не приняли это решение из-за результата одного матча. Это было решение, принятое исходя из правильного видения клуба", — цитирует Бели Sky Sports.


Метки Бели, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.09.2022 22:53 # hammersmith
    принял за хахла из-за синей кепки и за это уволил. очень некрасивый поступок.

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  2. che-ger 13.09.2022 22:23 # che-ger
    Значит бизнес говоришь , хана Челси

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  3. thegodfather 13.09.2022 22:02 # thegodfather
    Ожидаемо. Если было напряжение и разбежность во вхглядах, может это и к лучшему.
    Посмотрим куда поттер и новые руководители приведут клуб

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