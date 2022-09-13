"Спортинг" вырвал победу у "Тоттенхэма" в самой концовке
"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Спортинга", оба гола пропустив в самой концовке матча.
Относительно победы 2:0 над "Марселем" главный тренер "шпор" Антонио Конте лишь вернул в стартовый состав Бена Дэвиса, который заменил Клемана Лангле.
Первый тайм был отмечен двумя большими сейвами голкипера гостей Уго Льориса, который не позволил отличиться Педру Гонсалвешу на седьмой минуте и Маркусу Эдвардсу перед самым перерывом.
Вообще, "Спортинг" выглядел более прямолинейным и нацеленным на ворота — "Тоттенхэму" такой остроты впереди не хватало. На 42-й минуте Ришарлисон хоть и поразил чужие ворота, но сделал это из офсайда.
После перерыва "шпоры" преобразились и взяли соперника в тиски. Хозяева были вынуждены много обороняться, лишь изредка отвечая контратаками.
Однако "Спортинг" выдержал этот натиск, а на последней минуте шокировал своего соперника. Льорис совершил еще один отличный сейв, но был назначен угловой, и вышедший на замену Паулинью головой замкнул подачу партнера — 1:0.
Уже в компенсированное время отличился и Артур, продравшийся меж двух защитников с левого фланга — 2:0.
"Тоттенхэм" отреагировал на беззубый первый тайм и по игре заслуживал победу, однако дожать соперника не смог, а в самой концовке провалился.
"Спортинг" (Португалия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:0 (0:0)
Голы: Паулиньо 90, Артур 90.
"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Рейс, Порро, Морита (Александропулос 71), Угарте, Сантуш (Эссугу 90), Тринкау (Паулинью 76), Эдвардс (Артур 90), Гонсалвеш.
"Тоттенхэм": Льорис, Ромео, Дайер, Дэвис, Роял, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич, Ришарлисон, Сон (Кулусевски 72), Кейн.
Предупреждения: Рейс, Морита — Роял, Хейбьерг, Бентанкур.
13.09.2022 21:50
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Нагельсман - это немецкий Поттер.
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Алонсо сейчас потащит этих неудачников
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вот смотрю ща матч и понимаю, что если бы не не жуткая случайность, то аякс попал бы в финал ЛЧ против Лузеркуйни и просто не оставил бы лузерам шанса...
клопп выиграл бы 1 картонку и съебал бы с позором )
хотя в принципе он итак съебет с позором вухахаха
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а брюге не акуел случайно? оруууууу
6 поинтов после 2 туров)
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Я тут подумал, болельщики Императоров не только без матчей Челси останутся почти на месяц,но и без блестящей аналитики Кирилла Бельского,вот это вообще пиздец,меня уже в дрожь бросает,не знаю как я всё это переживу.
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Фофана на троне
КУНДЭ на страпоне ахаха
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Хорошо что не купили это днище, Сане как возле ходячего пробежал
Ну и Кристенсен молодчик, гениально растворился перед атакой, как в лучшие времена))
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раз уж там барсу е6ут, то пора бы и ванпукам воткнуть уже.
комоне аяксио
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Ебут барсуков ебут
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Сане ссыт на бабселону
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САНЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Вот и вся барса уже сыпется
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Где пенка зерошлюхам?
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Обсосали барсу
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cалах обороняется лучше чем трент
оруууууууууууууууу
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какими же кончеными стали. нулячие
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Императоы,пообещайте мне одну вещь, что завтра вы будете смаковать каждую секунду матча с Зальцбургом,так как будто это последняя в истории игра Гегемонси. Потом у нас ещё долго не будет такой возможности.
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