"Спортинг" вырвал победу у "Тоттенхэма" в самой концовке

Ришарлисон "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Спортинга", оба гола пропустив в самой концовке матча.

Относительно победы 2:0 над "Марселем" главный тренер "шпор" Антонио Конте лишь вернул в стартовый состав Бена Дэвиса, который заменил Клемана Лангле.

Первый тайм был отмечен двумя большими сейвами голкипера гостей Уго Льориса, который не позволил отличиться Педру Гонсалвешу на седьмой минуте и Маркусу Эдвардсу перед самым перерывом.

Вообще, "Спортинг" выглядел более прямолинейным и нацеленным на ворота — "Тоттенхэму" такой остроты впереди не хватало. На 42-й минуте Ришарлисон хоть и поразил чужие ворота, но сделал это из офсайда.

После перерыва "шпоры" преобразились и взяли соперника в тиски. Хозяева были вынуждены много обороняться, лишь изредка отвечая контратаками.

Однако "Спортинг" выдержал этот натиск, а на последней минуте шокировал своего соперника. Льорис совершил еще один отличный сейв, но был назначен угловой, и вышедший на замену Паулинью головой замкнул подачу партнера — 1:0.

Уже в компенсированное время отличился и Артур, продравшийся меж двух защитников с левого фланга — 2:0.

"Тоттенхэм" отреагировал на беззубый первый тайм и по игре заслуживал победу, однако дожать соперника не смог, а в самой концовке провалился.

"Спортинг" (Португалия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:0 (0:0)

Голы: Паулиньо 90, Артур 90.

"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Рейс, Порро, Морита (Александропулос 71), Угарте, Сантуш (Эссугу 90), Тринкау (Паулинью 76), Эдвардс (Артур 90), Гонсалвеш.

"Тоттенхэм": Льорис, Ромео, Дайер, Дэвис, Роял, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич, Ришарлисон, Сон (Кулусевски 72), Кейн.

Предупреждения: Рейс, Морита — Роял, Хейбьерг, Бентанкур.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Спортинг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 21:50

Количество просмотров Просмотров: 2052

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 13.09.2022 23:23 # jirrort
    Нагельсман - это немецкий Поттер.

    (ответить)

  2. cristean2 13.09.2022 23:22 # cristean2
    Алонсо сейчас потащит этих неудачников

    (ответить)

  3. thegodfather 13.09.2022 23:20 # thegodfather
    вот смотрю ща матч и понимаю, что если бы не не жуткая случайность, то аякс попал бы в финал ЛЧ против Лузеркуйни и просто не оставил бы лузерам шанса...
    клопп выиграл бы 1 картонку и съебал бы с позором )
    хотя в принципе он итак съебет с позором вухахаха

    (ответить)

  4. thegodfather 13.09.2022 23:18 # thegodfather
    а брюге не акуел случайно? оруууууу
    6 поинтов после 2 туров)

    (ответить)

  5. jirrort 13.09.2022 23:18 # jirrort
    Я тут подумал, болельщики Императоров не только без матчей Челси останутся почти на месяц,но и без блестящей аналитики Кирилла Бельского,вот это вообще пиздец,меня уже в дрожь бросает,не знаю как я всё это переживу.

    (ответить)

  6. thegodfather 13.09.2022 23:16 # thegodfather
    Фофана на троне
    КУНДЭ на страпоне ахаха

    (ответить)

  7. cristean2 13.09.2022 23:15 # cristean2
    Хорошо что не купили это днище, Сане как возле ходячего пробежал

    Ну и Кристенсен молодчик, гениально растворился перед атакой, как в лучшие времена))

    (ответить)

  8. thegodfather 13.09.2022 23:13 # thegodfather
    раз уж там барсу е6ут, то пора бы и ванпукам воткнуть уже.
    комоне аяксио

    (ответить)

  9. mancityman 13.09.2022 23:12 # mancityman
    Ебут барсуков ебут

    (ответить)

  10. kukuruzzo 13.09.2022 23:12 # kukuruzzo
    Сане ссыт на бабселону

    (ответить)

  11. jirrort 13.09.2022 23:12 # jirrort
    САНЕЕЕЕЕЕЕЕ

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 13.09.2022 23:11 # lexa-arsenal
    Вот и вся барса уже сыпется

    (ответить)

  13. narcot 13.09.2022 23:10 # narcot
    ПОШАДИТЕ ОРУУУУ


    "Контрнаступление Вооруженных сил Украины заставило официальные лица РФ обратиться к Киеву для возобновления переговоров, однако украинская сторона отказалась", — сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    (ответить)

  14. narcot 13.09.2022 23:09 # narcot
    Обновленная карта боевых действий от европейских экспертов войны

    По их словам, оккупанты отошли через северную границу Харьковской области назад к себе в болото. Также эксперты отмечают, что районы к югу от Изюма, вероятно, были полностью освобождены украинскими военными. Любые оставшиеся там российские военные отрезаны от остальной части оккупированной Украины, поскольку у них нет доступа к переходам через Северский Донец.

    Ждем официальную информацию от Генштаба.

    (ответить)

  15. lexa-arsenal 13.09.2022 23:09 # lexa-arsenal
    С фликом Бавария была машиной, нагельсманн юлиан

    (ответить)

  16. narcot 13.09.2022 23:09 # narcot
    Где пенка зерошлюхам?

    (ответить)

  17. mancityman 13.09.2022 23:08 # mancityman
    Обсосали барсу

    (ответить)

  18. thegodfather 13.09.2022 23:07 # thegodfather
    cалах обороняется лучше чем трент
    оруууууууууууууууу

    (ответить)

  19. electric 13.09.2022 23:06 # electric
    какими же кончеными стали. нулячие

    (ответить)

  20. jirrort 13.09.2022 23:06 # jirrort
    Императоы,пообещайте мне одну вещь, что завтра вы будете смаковать каждую секунду матча с Зальцбургом,так как будто это последняя в истории игра Гегемонси. Потом у нас ещё долго не будет такой возможности.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: