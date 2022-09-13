"Спортинг" вырвал победу у "Тоттенхэма" в самой концовке

"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Спортинга", оба гола пропустив в самой концовке матча.

Относительно победы 2:0 над "Марселем" главный тренер "шпор" Антонио Конте лишь вернул в стартовый состав Бена Дэвиса, который заменил Клемана Лангле.



Первый тайм был отмечен двумя большими сейвами голкипера гостей Уго Льориса, который не позволил отличиться Педру Гонсалвешу на седьмой минуте и Маркусу Эдвардсу перед самым перерывом.



Вообще, "Спортинг" выглядел более прямолинейным и нацеленным на ворота — "Тоттенхэму" такой остроты впереди не хватало. На 42-й минуте Ришарлисон хоть и поразил чужие ворота, но сделал это из офсайда.



После перерыва "шпоры" преобразились и взяли соперника в тиски. Хозяева были вынуждены много обороняться, лишь изредка отвечая контратаками.



Однако "Спортинг" выдержал этот натиск, а на последней минуте шокировал своего соперника. Льорис совершил еще один отличный сейв, но был назначен угловой, и вышедший на замену Паулинью головой замкнул подачу партнера — 1:0.



Уже в компенсированное время отличился и Артур, продравшийся меж двух защитников с левого фланга — 2:0.



"Тоттенхэм" отреагировал на беззубый первый тайм и по игре заслуживал победу, однако дожать соперника не смог, а в самой концовке провалился.



"Спортинг" (Португалия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:0 (0:0)



Голы: Паулиньо 90, Артур 90.



"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Рейс, Порро, Морита (Александропулос 71), Угарте, Сантуш (Эссугу 90), Тринкау (Паулинью 76), Эдвардс (Артур 90), Гонсалвеш.



"Тоттенхэм": Льорис, Ромео, Дайер, Дэвис, Роял, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич, Ришарлисон, Сон (Кулусевски 72), Кейн.



Предупреждения: Рейс, Морита — Роял, Хейбьерг, Бентанкур.