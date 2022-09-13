Поттер: "Слишком большое испытание, чтобы от него отказываться"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что просто не мог отказаться от работы на "Стэмфорд Бридж".

Поттер заключил пятилетний контракт с "Челси" в прошлый четверг, на следующий день после увольнения "синими" Томаса Тухеля.



И хотя все случилось очень быстро, Грэм убежден, что сделал правильный шаг для своей карьеры, променяв "Брайтон" на "Челси".



"Мы были очень счастливы, чувствовали себя в безопасности и находились в хорошем клубе, но это слишком большое испытание, чтобы от него отказываться. Я чувствовал, что это будет правильно для меня".



"Я всегда буду уважителен и благодарен по отношению к "Брайтону", но "Челси" — это удивительный клуб. Только взгляните на его традиции, качество, размер, амбиции. Амбиции сражаться за победу в Лиге Чемпионов и вершину Премьер-Лиги. Это совершенно другое испытание, нежели у меня было".



"Я очень благодарен владельцам здесь за то, что они доверили мне работать с этой яркой группой игроков, сражаться и выпускать на поле команду, которой наши болельщики смогут гордиться".



"Я очень взволнован тем, что нас ждет впереди".



"Все случилось невероятно быстро. Я провел ряд очень детальных разговоров с владельцами и быстро обнаружил, что они хорошие и интеллигентные люди, которые являются творцами своего успеха за пределами футбола и теперь хотят чего-нибудь достичь здесь".



"Это очень захватывающий проект, и у них есть очень захватывающие идеи насчет развития клуба. У меня очень позитивное ощущение".



"Это была суета в плане знакомства с людьми, ухода из "Брайтона", знакомства и изучения игроков. Но пока что все очень позитивно, мои первые ощущения очень хорошие", — цитирует Поттера Sky Sports.