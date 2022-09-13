Поттер: "Слишком большое испытание, чтобы от него отказываться"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что просто не мог отказаться от работы на "Стэмфорд Бридж".
Поттер заключил пятилетний контракт с "Челси" в прошлый четверг, на следующий день после увольнения "синими" Томаса Тухеля.
И хотя все случилось очень быстро, Грэм убежден, что сделал правильный шаг для своей карьеры, променяв "Брайтон" на "Челси".
"Мы были очень счастливы, чувствовали себя в безопасности и находились в хорошем клубе, но это слишком большое испытание, чтобы от него отказываться. Я чувствовал, что это будет правильно для меня".
"Я всегда буду уважителен и благодарен по отношению к "Брайтону", но "Челси" — это удивительный клуб. Только взгляните на его традиции, качество, размер, амбиции. Амбиции сражаться за победу в Лиге Чемпионов и вершину Премьер-Лиги. Это совершенно другое испытание, нежели у меня было".
"Я очень благодарен владельцам здесь за то, что они доверили мне работать с этой яркой группой игроков, сражаться и выпускать на поле команду, которой наши болельщики смогут гордиться".
"Я очень взволнован тем, что нас ждет впереди".
"Все случилось невероятно быстро. Я провел ряд очень детальных разговоров с владельцами и быстро обнаружил, что они хорошие и интеллигентные люди, которые являются творцами своего успеха за пределами футбола и теперь хотят чего-нибудь достичь здесь".
"Это очень захватывающий проект, и у них есть очень захватывающие идеи насчет развития клуба. У меня очень позитивное ощущение".
"Это была суета в плане знакомства с людьми, ухода из "Брайтона", знакомства и изучения игроков. Но пока что все очень позитивно, мои первые ощущения очень хорошие", — цитирует Поттера Sky Sports.
13.09.2022 21:00
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