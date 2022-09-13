Гвардиола: "Тренеры переоценены в футболе"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что люди переоценивают роль тренеров в современном футболе.

Когда речь заходит о нападающем Эрлинге Холанде, забившем 12 голов в своих семи первых матчах Премьер-Лиги, многие отмечают, как ловко Гвардиола интегрировал норвежца в свою команду.

Однако Гвардиола напоминает, что в футбол играют игроки, и их уровень интеллекта и определяет результаты.

"Вопрос не в том, что ты должен делать, а когда ты должен это делать. Поэтому футбол — это так сложно. Я много раз говорил, что это обман, когда мы анализируем видео, ставим на паузу и говорим: "Смотрите парни, здесь пространство".

"То, как и сколько раз ты принимаешь решение, зависит только от игроков. Я много раз говорил, что мы, тренеры, переоценены в плане своего влияния".

"Футбол принадлежит игрокам, они должны принимать решения и выражать себя, делая это столько раз, сколько они хотят. Порой они могут этого не делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 19:00

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  1. bangladesh 13.09.2022 19:30 # bangladesh
    и самая главная переоцененка -- это лысый шарлатан.

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  2. thegodfather 13.09.2022 19:29 # thegodfather
    По сути прав.
    Но именно тренер выбирает тиктику на матч, стартовый состав и мотивация отыгрыывет тоже важную роль
    Эти 3 компонента не менее важны, чем удача игроков на поле и их решения в том или ином эпизоде.

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  3. true-manc 13.09.2022 19:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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