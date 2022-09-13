Гвардиола: "Тренеры переоценены в футболе"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что люди переоценивают роль тренеров в современном футболе.

Когда речь заходит о нападающем Эрлинге Холанде, забившем 12 голов в своих семи первых матчах Премьер-Лиги, многие отмечают, как ловко Гвардиола интегрировал норвежца в свою команду.



Однако Гвардиола напоминает, что в футбол играют игроки, и их уровень интеллекта и определяет результаты.



"Вопрос не в том, что ты должен делать, а когда ты должен это делать. Поэтому футбол — это так сложно. Я много раз говорил, что это обман, когда мы анализируем видео, ставим на паузу и говорим: "Смотрите парни, здесь пространство".



"То, как и сколько раз ты принимаешь решение, зависит только от игроков. Я много раз говорил, что мы, тренеры, переоценены в плане своего влияния".



"Футбол принадлежит игрокам, они должны принимать решения и выражать себя, делая это столько раз, сколько они хотят. Порой они могут этого не делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.