Гвардиола: "Тренеры переоценены в футболе"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что люди переоценивают роль тренеров в современном футболе.
Когда речь заходит о нападающем Эрлинге Холанде, забившем 12 голов в своих семи первых матчах Премьер-Лиги, многие отмечают, как ловко Гвардиола интегрировал норвежца в свою команду.
Однако Гвардиола напоминает, что в футбол играют игроки, и их уровень интеллекта и определяет результаты.
"Вопрос не в том, что ты должен делать, а когда ты должен это делать. Поэтому футбол — это так сложно. Я много раз говорил, что это обман, когда мы анализируем видео, ставим на паузу и говорим: "Смотрите парни, здесь пространство".
"То, как и сколько раз ты принимаешь решение, зависит только от игроков. Я много раз говорил, что мы, тренеры, переоценены в плане своего влияния".
"Футбол принадлежит игрокам, они должны принимать решения и выражать себя, делая это столько раз, сколько они хотят. Порой они могут этого не делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
13.09.2022 19:00
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Последние комментарии:
и самая главная переоцененка -- это лысый шарлатан.
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По сути прав.
Но именно тренер выбирает тиктику на матч, стартовый состав и мотивация отыгрыывет тоже важную роль
Эти 3 компонента не менее важны, чем удача игроков на поле и их решения в том или ином эпизоде.
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КОРОЛЬ!!!
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