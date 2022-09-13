Премьер-Лиги готовит систему полуавтоматического определения офсайдов
Премьер-Лига планирует внедрить систему полуавтоматического определения офсайдов со следующего сезона.
В данный момент положение вне игры в Премьер-Лиге определяется с помощью системы VAR: арбитр в видеостудии находит нужный кадр, рисует линии, а в спорной ситуации — с недавних пор — делает небольшое допущение в пользу атакующего игрока.
Несмотря на использование современных технологий, человеческий фактор в такого рода решениях остается высоким, потому что в конце концов решение принимается людьми.
Со следующего сезона, как сообщает The Times, помогать рефери будет искусственный интеллект. Решения об офсайде будет приниматься практически мгновенно.
Отметим, что данная технология уже применяется в Лиге Чемпионов, однако клубы Премьер-Лиги планируют устроить свое голосование насчет новинки после ЧМ-2022 в Катаре.
13.09.2022 18:00
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Ну с полуавтоматом мойша сити выиграет АПЛ автоматом там даже рот Гвадилолы не нужон будет
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