Премьер-Лиги готовит систему полуавтоматического определения офсайдов

Премьер-Лига планирует внедрить систему полуавтоматического определения офсайдов со следующего сезона.

В данный момент положение вне игры в Премьер-Лиге определяется с помощью системы VAR: арбитр в видеостудии находит нужный кадр, рисует линии, а в спорной ситуации — с недавних пор — делает небольшое допущение в пользу атакующего игрока.



Несмотря на использование современных технологий, человеческий фактор в такого рода решениях остается высоким, потому что в конце концов решение принимается людьми.



Со следующего сезона, как сообщает The Times, помогать рефери будет искусственный интеллект. Решения об офсайде будет приниматься практически мгновенно.



Отметим, что данная технология уже применяется в Лиге Чемпионов, однако клубы Премьер-Лиги планируют устроить свое голосование насчет новинки после ЧМ-2022 в Катаре.



