Томас Партей вернулся к тренировкам с "Арсеналом"

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил полноценные тренировки после травмы бедра.

Партей угодил в лазарет после того, как получил повреждение на тренировке "Арсенала" в преддверии матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" 27 августа.

Потеря Томаса заставила "канониров" обратиться на трансферный рынок в поисках полузащитника, и перед самым закрытием летнего окна лондонский клуб сделал несколько предложений о покупке Дугласа Луиса из "Астон Виллы", но все были отклонены.

Опасения "Арсенала" были связаны с тем, что Партей получил ту самую травму, которая заставила Томаса пропустить два заключительных месяца прошлого сезона.

К счастью для "Арсенала", на сей раз отсутствие Партея продлилось недолго. Приступив к индивидуальным тренировкам на прошлой неделе, сейчас 29-летний ганец вернулся в общую группу, сообщает Evening Standard.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 13.09.2022 17:09 # narcot
    его же за изнасилование hunter022 привлечь должны

    https://vk.com/hunter022

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  2. hunter022 13.09.2022 17:06 # hunter022
    Пусть набирает форму в октябре плотный график.

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