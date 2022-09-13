Томас Партей вернулся к тренировкам с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил полноценные тренировки после травмы бедра.

Партей угодил в лазарет после того, как получил повреждение на тренировке "Арсенала" в преддверии матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" 27 августа.



Потеря Томаса заставила "канониров" обратиться на трансферный рынок в поисках полузащитника, и перед самым закрытием летнего окна лондонский клуб сделал несколько предложений о покупке Дугласа Луиса из "Астон Виллы", но все были отклонены.



Опасения "Арсенала" были связаны с тем, что Партей получил ту самую травму, которая заставила Томаса пропустить два заключительных месяца прошлого сезона.



К счастью для "Арсенала", на сей раз отсутствие Партея продлилось недолго. Приступив к индивидуальным тренировкам на прошлой неделе, сейчас 29-летний ганец вернулся в общую группу, сообщает Evening Standard.