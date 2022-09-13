"Эвертон" подписал Якуповича

"Эвертон" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Лестера" Элдина Якуповича.

Напомним, первый номер "Эвертона" Джордан Пикфорд получил травму бедра в дерби против "Ливерпуля" ранее в сентябре, выбыв на месяц.



В лазарете находится и другой голкипер "ирисок" Энди Лонерган, что подтолкнуло мерсисайдцев к приглашению Якуповича, чей контракт с "Лестером" истек в конце прошлого сезона.



В результате "Эвертон" заключил краткосрочный контракт с 37-летним швейцарцем боснийского происхождения, ранее также поигравшим за "Халл", московский "Локомотив" и "Грассхоппер".



Таким образом, пока Пикфорд и Лонерган отсутствуют, Якупович будет страховать Асмира Беговича, который и станет в ворота команды Фрэнка Лэмпарда.