"Эвертон" подписал Якуповича
"Эвертон" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Лестера" Элдина Якуповича.
Напомним, первый номер "Эвертона" Джордан Пикфорд получил травму бедра в дерби против "Ливерпуля" ранее в сентябре, выбыв на месяц.
В лазарете находится и другой голкипер "ирисок" Энди Лонерган, что подтолкнуло мерсисайдцев к приглашению Якуповича, чей контракт с "Лестером" истек в конце прошлого сезона.
В результате "Эвертон" заключил краткосрочный контракт с 37-летним швейцарцем боснийского происхождения, ранее также поигравшим за "Халл", московский "Локомотив" и "Грассхоппер".
Таким образом, пока Пикфорд и Лонерган отсутствуют, Якупович будет страховать Асмира Беговича, который и станет в ворота команды Фрэнка Лэмпарда.
13.09.2022 16:00
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Сектор приз на барабане!!!
Уахахахахахахахаха
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аааааааааааааааавтомобииииль
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всяко лучше Карриеса
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