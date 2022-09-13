"Эвертон" подписал Якуповича

Элдин Яукпович "Эвертон" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Лестера" Элдина Якуповича.

Напомним, первый номер "Эвертона" Джордан Пикфорд получил травму бедра в дерби против "Ливерпуля" ранее в сентябре, выбыв на месяц.

В лазарете находится и другой голкипер "ирисок" Энди Лонерган, что подтолкнуло мерсисайдцев к приглашению Якуповича, чей контракт с "Лестером" истек в конце прошлого сезона.

В результате "Эвертон" заключил краткосрочный контракт с 37-летним швейцарцем боснийского происхождения, ранее также поигравшим за "Халл", московский "Локомотив" и "Грассхоппер".

Таким образом, пока Пикфорд и Лонерган отсутствуют, Якупович будет страховать Асмира Беговича, который и станет в ворота команды Фрэнка Лэмпарда.


Метки Лестер, трансферы, Эвертон, Якупович

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 291

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 13.09.2022 16:36 # chebrec
    Сектор приз на барабане!!!
    Уахахахахахахахаха

    (ответить)

  2. lfcynwa 13.09.2022 16:02 # lfcynwa
    аааааааааааааааавтомобииииль

    (ответить)

  3. eakz 13.09.2022 16:01 # eakz
    всяко лучше Карриеса

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: