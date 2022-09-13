Холанд получил прозвище "Деймон" от партнеров по "Сити"

Партнеры по "Манчестер Сити" дали нападающему Эрлингу Холанду прозвище "Деймон".

Присоединившись к "Сити" только минувшим летом, Холанд забил 12 голов в своих первых семи матчах за "горожан", чем быстро заслужил уважение в раздевалке.



Однако своим новым прозвищем 22-летний норвежец обязан не забитым голам, а внешнему сходству с принцем Деймоном Таргариеном — персонажем Мэтта Смита из популярного сериала "Дом Дракона" от HBO.



"Некоторые из игроков являются огромными фанатами "Дома Дракона", и они часто говорят Эрлингу, как тот похож на Деймона".



"Ему нравятся эти шутки, и он находит это забавным. Деймон непредсказуем, как и Эрлинг, поэтому они похожи и как личности", — цитирует свой источник внутри "Сити" The Sun.