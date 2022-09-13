Анри опасается, что "Арсеналу" не хватит глубины состава на Лигу Европы
Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри опасается, что "канонирам" не хватит глубины состава для победы в Лиге Европы.
Уверенно стартовавший в Премьер-Лиге "Арсенал" считается одним из фаворитов на победу в Лиге Европы, где в первом матче группового этапа "канониры" победили "Цюрих" со счетом 0:2.
Анри доволен, как выглядит "Арсенал" в этом сезоне, но считает, что ресурсы главного тренера Микеля Артеты для ротации состава ограничены.
"Я переживаю из-за Лиги Европы. Почему? Дело в глубине состава. Думаю, их стартовые 11 достаточно хорош, но когда ты дополнительно играешь эти матчи на протяжении сезона, длинного сезона, это может оказаться чересчур. Однако я вижу команду и сплоченность, и мне нравится это", — сообщил Анри CBS Sports.
13.09.2022 14:00
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кто о чём, а ггшки о глубине своего очка
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