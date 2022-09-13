Анри опасается, что "Арсеналу" не хватит глубины состава на Лигу Европы

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри опасается, что "канонирам" не хватит глубины состава для победы в Лиге Европы.

Уверенно стартовавший в Премьер-Лиге "Арсенал" считается одним из фаворитов на победу в Лиге Европы, где в первом матче группового этапа "канониры" победили "Цюрих" со счетом 0:2.



Анри доволен, как выглядит "Арсенал" в этом сезоне, но считает, что ресурсы главного тренера Микеля Артеты для ротации состава ограничены.



"Я переживаю из-за Лиги Европы. Почему? Дело в глубине состава. Думаю, их стартовые 11 достаточно хорош, но когда ты дополнительно играешь эти матчи на протяжении сезона, длинного сезона, это может оказаться чересчур. Однако я вижу команду и сплоченность, и мне нравится это", — сообщил Анри CBS Sports.