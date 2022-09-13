Берли предупредил Поттера насчет проблемы, с которой столкнулся Нагельсманн

Бывший полузащитник "Челси" Крейг Берли предупредил новоиспеченного наставника "синих" Грэма Поттера, что тот может столкнуться с проблемой, как Юлиан Нагельсманн после перехода из "РБ Лейпциг" в "Баварию" в прошлом году.

В прошлый четверг Поттер заключил контракт до 2027 года с "Челси" и теперь будет работать с действительно звездными игроками, что для него в новинку.



Бернли надеется, что Грэм найдет подход к этим большим игрокам, иначе это может стать проблемой.



"Это не сильно отличается от перехода Нагельсманна из "РБ Лейпциг" в "Баварию". Он сам говорил, что нервничал. В Лейпциге он был большой звездой. У них были хорошие игроки, но он был звездой. Он отправился в "Баварию" и там обнаружил всех этих звезд вроде Левандовски, Мюллера. Порой это устрашает".



"Грэм Поттер уверен в себе и верит в свои идеи, но он меняет раздевалку "Брайтона" на "Челси", где ему придется командовать Тиаго Силвой, командовать Кулибали".



"Он будет командовать Рисом Джеймсом, одним из лучших крайних защитников в футболе, а также Нголо Канте, Пьер-Эмериком Обамеянгом, всеми этими атакующими игроками. Это другое".



"Это может повлиять на тренера, и это будет непросто для него. Игроки должны слушаться его. Если трое-четверо опытных игроков не будут его слушаться и отвернутся от его, это станет огромной проблемой. Надеюсь, он не столкнется с этим", — сообщил Берли ESPN.