Скаут хотел пригласить Антони в "Челси"

Бывший скаут "Челси" Пит Де Виссер рассказал, что хотел пригласить вингера Антони в клуб со "Стэмфорд Бридж".

В прошлом месяце Антони перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" за 86 миллионов фунтов, отметившись голом против "Арсенала" в своем дебютном матче за "красных дьяволов".



22-летний бразилец совершил этот скачок после двух успешных сезонов в "Аяксе", который приобрел его у "Сан-Паулу" в 2020 году.



На радаре у "Челси" Антони оказался, еще выступая на родине, однако Де Виссер не смог осуществить задуманное.



"Вместе с (бывшим главным скаутом "Аякса") Хансом Ван дер Зее мы впервые увидели его на юношеском уровне в Бразилии и оба были очарованы им. Это было несколько назад, прямо перед его переходом в "Аякс".



"Я думал, что ему нужно сделать промежуточный шаг, и тогда Ханс предложил "Аякс". Я думал, что затем мы ("Челси") заберем его из "Аякса".



"Мы не смогли его заполучить, хотя я бы хотел этого. У этого парня шило в заднице. Иногда он переходит черту, но ведь он рос в фавелах, не так ли?" — цитирует Де Виссера Evening Standard.