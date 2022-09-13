Роналду готов заново рассмотреть предложение из Саудовской Аравии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов заново рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Единственное конкретное предложение, которое получил Роналду минувшим летом, поступило как раз из Саудовской Аравии. Неназванный клуб из этой страны был готов платить Криштиану невероятные 211 миллионов фунтов в год.



Роналду отверг это роскошное предложение, потому что хотел перейти в клуб из Лиги Чемпионов, однако европейские гранды не проявили интереса к приглашению 37-летнего португальца.



Предполагается, что Криштиану по-прежнему хочет уйти из "Юнайтед" и предпримет попытку это осуществить в январе или по окончании сезона.



Как сообщает Daily Mirror, на сей раз Роналду может всерьез рассмотреть вариант с отъездом в Саудовскую Аравию, если это предложение все еще будет в силе.