Анонс матча "Спортинг" — "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" постарается закрепить хороший результат первого тура группового этапа Лиги Чемпионов в выездном противостоянии со "Спортингом".

Из-за смерти королевы Елизаветы II субботний матч "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге был отложен, потому "шпоры" поберегли силы и получили больше времени для подготовки к выезду в Лиссабон.



Как и "Тоттенхэм", одолевший "Марсель" 2:0 благодаря дублю Ришарлисона, "Спортинг" стартовал на групповом этапе с победы — 0:3 над "Айнтрахтом".



"Когда играешь каждые три дня, у тебя выше риск травм и меньше энергии. А сейчас я больше расслаблен относительно выбора стартовых 11. Перенос матча против "Сити" позволил мне изменить свои мысли насчет состава на завтрашний матч", — сообщил главный тренер "шпор" Антонио Конте на пресс-конференции.



- Прежде "Спортинг" и "Тоттенхэм" еще не играли друг с другом.



- "Спортинг" не выиграл ни одного из своих шести матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 ничья, 5 поражений). Все три таких домашних поединка лиссабонцы проиграли, не забив ни гола.



- "Тоттенхэм" предыдущий раз играл против португальской команды в августе 2021, по сумме матчей одолев "Пасуш де Феррейру" (3:1) в квалификации Лиги Конференций.



- В Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" не пересекался с португальскими командами с поражения 4:3 по сумме двух матчей от "Бенфики" в полуфинале сезона 1961/62.



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Спортинг" пропустил 11 голов дома, и это антирекорд клуба.



- "Тоттенхэм" может оформить две победы подряд на старте Лиги Чемпионов впервые с сезона 2017/18.



- Против "Марселя" в первом туре "Тоттенхэм" оба своих гола забил головой, чего не случалось с английскими командами с ноября 2017, когда "Манчестер Сити" сделал это против "Наполи".



- Против "Айнтрахта" в первом туре Маркус Эдвардс из "Спортинга" стал первым англичанином, забившим за португальский клуб в Лиге Чемпионов.



Единственным игроком, которого "Тоттенхэм" может недосчитаться в этом матче, является вингер Лукас Моура.



Лига Чемпионов. Группа D. 2-й тур

"Спортинг" (Португалия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 19:45 Онлайн-трансляция